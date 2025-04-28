Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино»

Главного героя, мальчика дядю Фёдора, сыграл Роман Панков, который снимался в «Денискиных рассказах». Его родителями на экране стали Лиза Моряк и Павел Прилучный. В роли почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Шарик и Матроскин были созданы с помощью анимированной графики, а озвучили их Антон Табаков и Павел Деревянко.

Картина появится в прокате 1 января 2026 года. Лента выйдет в кино одновременно с двумя другими семейными проектами: «Буратино» и «Чебурашка 2». Уточняется, что события фильма развернутся во времена СССР.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская заявила в разговоре с НСН, что выход сразу трех фильмов для семейной аудитории в новогодние праздники не увеличит общую кассу кинотеатров, и может лишить одну из картин миллиардных сборов.

