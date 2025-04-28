Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино»
В сети появился первый трейлер фильма «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Главного героя, мальчика дядю Фёдора, сыграл Роман Панков, который снимался в «Денискиных рассказах». Его родителями на экране стали Лиза Моряк и Павел Прилучный. В роли почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Шарик и Матроскин были созданы с помощью анимированной графики, а озвучили их Антон Табаков и Павел Деревянко.
Картина появится в прокате 1 января 2026 года. Лента выйдет в кино одновременно с двумя другими семейными проектами: «Буратино» и «Чебурашка 2». Уточняется, что события фильма развернутся во времена СССР.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская заявила в разговоре с НСН, что выход сразу трех фильмов для семейной аудитории в новогодние праздники не увеличит общую кассу кинотеатров, и может лишить одну из картин миллиардных сборов.
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