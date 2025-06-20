Вместо адаптации мультфильмов в игровое кино современным режиссерам стоило бы создавать новые смысла, заявил в беседе с НСН художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин.

«Залогом успеха будут новые смыслы и новые обретения, а не топтание на старых могилах. Не надо за счет ушедших вытаптывать свою дорогу, ищите свою дорогу, не повторяйте старое. Сняли полнометражный игровой фильм "Летучий корабль", и что? Это провал, это бездарно. Могу без лишней скромности сказать, что мой фильм лучше. Они хотят повторить и въехать на чужой козе в рай. Такого не бывает, пусть ищут свое. Это и сюжета касается, нельзя на старые грабли наступать. Они все время пытаются за счет старых заслуг выйти из пешек в короли», - резко высказался он.

Полнометражный фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» вышел в российский прокат 21 марта 2024 года и заработал более 1,1 миллиарда рублей. Как отмечал продюсер проекта Алексей Учитель, музыкальный фильм получит продолжение, сиквел планируют представить на большом экране во время осенних каникул 2026 года.

До этого генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн отдельно упомянул «Летучий корабль», посчитав, что сказка «показала невероятный успех как в прокате, так и на НТВ»: «Наш опыт говорит о том, что зрители ждут возвращения героев своего детства – в новом качестве, но с уважением к первоисточнику».

Одним из ярких примеров успешных адаптаций мультфильмов и сказок стала картина «Бременские музыканты», которая в прошлом году собрала более трех миллиардов рублей. При этом критики оценили проект неоднозначно.

«ЛЮБОПЫТНЫЕ» ПРОЕКТЫ

Волна ремейков оживила не только знакомых с детства анимационных персонажей. Накануне стало известно, что создатели фильма «В списках не значился» намерены экранизировать повесть Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты». Об этом на ПМЭФ-2025 заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

По его словам, это будет «новое прочтение по мотивам», включающее также и современную историю.

«Отношение зрителей к «В списках не значился» доказало, что молодая аудитория хочет смотреть, хочет знать историю своей страны», – указал он.

Продюсер не исключил, что в новом проекте примет участие народный артист РФ Владимир Машков. Выход нового фильма предварительно ожидается в 2027 году.

До этого стало известно, что режиссер Жора Крыжовников начал снимать сериал по легендарному советскому фильму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Премьера намечена на 2025 год.

После этого режиссер, народный артист России, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые картины, а не создавать ремейки. Он подчеркнул, что отрицательно относится к таким «новым» фильмам. Кинокритики во мнениях разошлись.

«Крыжовников — это не какой-то драмодел-профессионал, халтурщик или человек, действующий по принципу: "Чего изволите?" Это художник со своим авторским видением мира, так что здесь я жду чего-то интересного. Но, если он все перенесет в современность, это будет натяжка. Думаю, за этим (о создании фильма – прим. НСН) будет стоять какая-то авторская концепция, как у Локшина в "Мастере и Маргарите". Так что это любопытный проект, очень оригинальный, во всяком случае, его, безусловно, будут смотреть», - предположил кинокритик Александр Шпагин в интервью НСН.