Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады

«Российская сборная показала выдающиеся результаты на 57-й Международной химической олимпиаде, которая завершилась в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Все четверо участников из России завоевали золотые медали», - говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.

В командном зачете российская сборная заняла второе место.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что успехи школьников стали результатом их упорного труда и настойчивости. Он также поздравил ребят от имени министерства и лично от себя, подчеркнув, что команда достойно выступила на 57-й Международной химической олимпиаде в Дубае. Министр выразил уверенность в том, что впереди их ждут новые победы.

Ежегодная Международная химическая олимпиада (IChO) проводится с 1968 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».