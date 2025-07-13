Овечкину подарили автомобиль в честь его рекорда в НХЛ
Нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину перед матчем звезд НХЛ и КХЛ в Москве вручили автомобиль. Об этом сообщают РИА Новости.
После объявления участников Овечкин вышел на лед последним, а затем на льду появился автомобиль, который ему подарили организаторы - Jetour T2. Зрители встретили Овечкина стоя и продолжительными аплодисментами.
В ходе минувшего сезона Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, став рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю лиги — 897 шайб. Предыдущий результат принадлежал легендарному канадцу Уэйну Гретцки, забившему 894 гола.
Ранее Овечкин получил в подарок бутсы от бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru