Овечкину подарили автомобиль в честь его рекорда в НХЛ

После объявления участников Овечкин вышел на лед последним, а затем на льду появился автомобиль, который ему подарили организаторы - Jetour T2. Зрители встретили Овечкина стоя и продолжительными аплодисментами.

В ходе минувшего сезона Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, став рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю лиги — 897 шайб. Предыдущий результат принадлежал легендарному канадцу Уэйну Гретцки, забившему 894 гола.

Ранее Овечкин получил в подарок бутсы от бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».