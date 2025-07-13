Путин рассказал о привычке с детства гасить свет перед сном

«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей», - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что такое отношение к бытовым мелочам стало частью его образа жизни и останется с ним навсегда.

Ранее Путин сообщил, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».