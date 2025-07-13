Путин рассказал о привычке с детства гасить свет перед сном
Президент России Владимир Путин признался в привычке выключать свет перед сном. Об этом глава государства рассказал в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей», - сказал Путин.
Путин подчеркнул, что такое отношение к бытовым мелочам стало частью его образа жизни и останется с ним навсегда.
Ранее Путин сообщил, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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