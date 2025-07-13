Теннисистка Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу над тайваньской теннисисткой Се Шувэй и латвийкой Еленой Остапенко в финале Уимблдона в парном разряде. Их матч, длившийся 2 часа 23 минуты, завершился со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

В текущем парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 11-е место, а Мертенс — 19-е. За победу на турнире спортсменки получат 680 тысяч фунтов стерлингов.

Уимблдон-2025 продлится до 13 июля. Общий призовой фонд турнира 53,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».