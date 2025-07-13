Теннисистка Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде. Об этом сообщается на сайте турнира.
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу над тайваньской теннисисткой Се Шувэй и латвийкой Еленой Остапенко в финале Уимблдона в парном разряде. Их матч, длившийся 2 часа 23 минуты, завершился со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
В текущем парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова занимает 11-е место, а Мертенс — 19-е. За победу на турнире спортсменки получат 680 тысяч фунтов стерлингов.
Уимблдон-2025 продлится до 13 июля. Общий призовой фонд турнира 53,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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