31 человек отравился хлором в екатеринбургском термальном комплексе

По данным областного Минздрава, в токсикоцентр поступили 19 пациентов, из которых 14 были госпитализированы. Медики оценивают состояние 13 из них как легкое, у одного пациента зафиксировано состояние средней степени тяжести. 12 человек проходят лечение амбулаторно.

Инцидент с разливом обеззараживающего средства произошёл 13 июля утром во время технического обслуживания оборудования в подсобном помещении комплекса. По данным компании, старший администратор смены распорядился об эвакуации посетителей и вызвал скорую помощь. Медики оказали первую помощь нескольким техническим специалистам.

Ранее в Дагестане более 300 человек отравились водой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

