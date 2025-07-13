31 человек отравился хлором в екатеринбургском термальном комплексе

31 человек отравился хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

В Дагестане отравились водой более 300 человек

По данным областного Минздрава, в токсикоцентр поступили 19 пациентов, из которых 14 были госпитализированы. Медики оценивают состояние 13 из них как легкое, у одного пациента зафиксировано состояние средней степени тяжести. 12 человек проходят лечение амбулаторно.

Инцидент с разливом обеззараживающего средства произошёл 13 июля утром во время технического обслуживания оборудования в подсобном помещении комплекса. По данным компании, старший администратор смены распорядился об эвакуации посетителей и вызвал скорую помощь. Медики оказали первую помощь нескольким техническим специалистам.

Ранее в Дагестане более 300 человек отравились водой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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