31 человек отравился хлором в екатеринбургском термальном комплексе
31 человек отравился хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.
По данным областного Минздрава, в токсикоцентр поступили 19 пациентов, из которых 14 были госпитализированы. Медики оценивают состояние 13 из них как легкое, у одного пациента зафиксировано состояние средней степени тяжести. 12 человек проходят лечение амбулаторно.
Инцидент с разливом обеззараживающего средства произошёл 13 июля утром во время технического обслуживания оборудования в подсобном помещении комплекса. По данным компании, старший администратор смены распорядился об эвакуации посетителей и вызвал скорую помощь. Медики оказали первую помощь нескольким техническим специалистам.
Ранее в Дагестане более 300 человек отравились водой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 31 человек отравился хлором в екатеринбургском термальном комплексе
- СМИ: В Англии сразу после взлета разбился самолет
- Овечкин отметил рекорд в НХЛ, сделав дорогие подарки одноклубникам
- МИД: Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис
- Российские школьники стали победителями 57-й Международной химической олимпиады
- «Зафиксирована ошибка пассировщика»: Запашный о падении эфиопского акробата
- Теннисистка Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде
- Путин объяснил, почему хотел отказаться от президентства 25 лет назад
- Путин рассказал о привычке с детства гасить свет перед сном
- СМИ: Воздушный гимнаст из Эфиопии разбился в Большом Московском цирке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru