«Госзаказ и цензура»: Что поможет увеличить в РФ число мультфильмов с традиционными ценностями
По мнению актера и депутата Дмитрия Певцова, должна существовать цензура всего, что выходит на массовый просмотр.
Накануне депутат Дмитрий Певцов заявил, что для того, чтобы в России увеличилось число мультфильмов с традиционными ценностями, необходимы цензура и госзаказ. До этого некое «недовольство» современной российской анимацией высказали в РПЦ и Госдуме. Однако в индустрии уверяют, что семейные ценности всегда были основными для отечественной анимации.
ЦЕНЗУРА И ГОСЗАКАЗ
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что для появления в стране большого количества мультфильмов с традиционными ценностями, необходимо создавать госзаказ и обеспечивать жесткую цензуру материалов, рассчитанных на массовую аудиторию. По его мнению, лица, несущие свои идеи даже на небольшую публику, должны быть в ответе за свои слова.
«Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жесткая цензура на все. На все, что касается массового просмотра. Еще Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях», - приводит слова актера театра и кино ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин на Совете по культуре и искусству пообещал подумать над тем, чтобы в стране 10% сборов от проката иностранных мультфильмов отчислялись на нужды отечественной анимации, передает RT.
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ОДИНОКИЕ «СМЕШАРИКИ» И «МАША» БЕЗ СЕМЬИ
До этого в РПЦ выразили мнение о том, что в российских мультфильмах «не хватает» образа семьи. Так, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил, что герои «Смешариков» живут одинокими, и не ясно, есть ли у главной героини «Маши и Медведя» семья. При этом он похвалил американский мультсериал «Симпсоны» за многолетний показ образа любящей семьи с тремя детьми.
Однако председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева не согласилась с представителем РПЦ. В интервью НСН она подчеркнула, что одной из главных ценностей российской анимации была и остается семья, и большинство новых мультфильмов, по ее словам, сосредоточены на теме семейных взаимоотношений.
«Семья всегда была и остается одной из главных ценностей российской анимации — так было десятилетия назад, так остается и сегодня. Более того, в настоящее время в российской анимации наблюдается устойчивый тренд — большинство новых проектов сосредоточены именно на теме семейных взаимоотношений. Можно с уверенностью сказать, что такие мультсериалы занимают значительную часть современного рынка анимации в России. Например, у "Союзмультфильма" есть такие популярные проекты, как "Оранжевая корова", "Мартышкины" и "Лудлвилль". Все эти мультсериалы рассказывают о том, что семья — это опора и источник любви, поддержки и тепла. Отношения разных поколений — внука и деда хорошо показаны также в нашем мультсериале для подростковой аудитории "Приключения Пети и Волка"», - заметила она.
В свою очередь актер Михаил Черняк, озвучивающий персонажей в «Смешариках», не согласился с митрополитом Евгением в том, что герои сериала одиноки.
«Семейной темы в сериале "Смешарики" нет в принципе. В центре внимания — характеры героев. Конечно же, тема дружбы у нас всегда была одной из главных. Так что ответить на этот вопрос можно только так: с семейной точки зрения они, может, и одинокие, но с социальной — разумеется, нет», - объяснил он в разговоре с изданием «Газета.Ru».
«ВУЛЬГАРЩИНА» И СЛЕНГ
Между тем, депутат Госдумы Ирина Филатова считает, что современные российские фильмы далеки от советского идеала, а некоторые мультфильмы, в том числе «Маша и Медведь» и «Богатыри», из-за диалогов просто не стоит показывать детям.
«Кино, которое мы снимаем еще далеко от высочайших стандартов советского кино. Я не смотрю современные фильмы, мне не нравится. А если смотрю, практически никогда не пересматриваю второй раз. Сейчас подтянулась мультипликация детская, но и то — какой там слог? У меня просто это вызывает ужас, я младшей дочке современные мультфильмы не показывала… Никакие «Маша и Медведь», никакие «Богатыри», там просто такие выражения… Вульгарщина», – отметила политик в пресс-центре НСН.
Однако режиссер Константин Бронзит, снявший мультфильм «Лунтик. Возвращение домой», в беседе с НСН подчеркнул, что «современные» диалоги в мультфильмах — не тенденция, а индивидуальное видение авторов, при этом сленг используется только, если этого требует замысел проекта.
«У каждой студии есть авторы. Автор сценария как мыслит — так и сочиняет. Это не какая-то тенденция. Это все очень индивидуально. Сленг — это специфический язык, существующий в определенных средах, а не сам по себе. Если мне в конкретном проекте нужен сленг, потому что там такие конкретные персонажи из конкретной среды, и они так говорят, тогда мне нужен сленг. А если это просто среднестатистические персонажи, зачем им сленг. Они просто будут говорить, как все мы. Поэтому в "Маше и Медведе" — одни "примочки", в "Симпсонах" — другие, в "Богатырях" — третьи. Сегодня кино можно найти на любой вкус, и нельзя так все под одну гребенку. Сленг ради сленга — это странная штука», - добавил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что министерство просвещения адаптирует список рекомендованных к семейному просмотру картин, подготовив программу для разных школьных предметов.
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