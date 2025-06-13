«Госзаказ и цензура»: Что поможет увеличить в РФ число мультфильмов с традиционными ценностями

ЦЕНЗУРА И ГОСЗАКАЗ

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что для появления в стране большого количества мультфильмов с традиционными ценностями, необходимо создавать госзаказ и обеспечивать жесткую цензуру материалов, рассчитанных на массовую аудиторию. По его мнению, лица, несущие свои идеи даже на небольшую публику, должны быть в ответе за свои слова.

«Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жесткая цензура на все. На все, что касается массового просмотра. Еще Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях», - приводит слова актера театра и кино ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин на Совете по культуре и искусству пообещал подумать над тем, чтобы в стране 10% сборов от проката иностранных мультфильмов отчислялись на нужды отечественной анимации, передает RT.