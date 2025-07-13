Овечкин отметил рекорд в НХЛ, сделав дорогие подарки одноклубникам
Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал дорогие подарки одноклубникам после того, как побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. Об этом рассказал бывший одноклубник россиянина Ларс Эллер.
По словам Эллера, Овечкин приобрел для всех участников команды, включая тренеров и вспомогательный персонал, часы марки Hublot, сделанные на заказ.
39-летний Овечкин установил исторический рекорд НХЛ 6 апреля 2025 года, забив 895-ю шайбу и превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сам Эллер выступал за «Вашингтон Кэпиталз» с 2016 по 2023 год, а также принял участие в сезоне 2024/25. С 2025 года он перешел в состав «Оттава Сенаторз».
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