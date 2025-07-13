Овечкин отметил рекорд в НХЛ, сделав дорогие подарки одноклубникам

По словам Эллера, Овечкин приобрел для всех участников команды, включая тренеров и вспомогательный персонал, часы марки Hublot, сделанные на заказ.

39-летний Овечкин установил исторический рекорд НХЛ 6 апреля 2025 года, забив 895-ю шайбу и превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сам Эллер выступал за «Вашингтон Кэпиталз» с 2016 по 2023 год, а также принял участие в сезоне 2024/25. С 2025 года он перешел в состав «Оттава Сенаторз».

