Многие фильмы покинут российский рынок из-за высокого налога, а это приведет к огромным потерям у прокатчиков, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН.

Режиссёр Никита Михалков заявил, что его инициативу брать с голливудских фильмов налог в пять миллионов рублей для доступа на российские экраны, а также ещё 10% от сборов, поддержал президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал ТАСС. По его словам, деньги должны помочь развитию отечественной киноиндустрии. Исаев оценил ситуацию ровно наоборот.