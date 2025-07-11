В индустрии боятся, что «налог Михалкова» разорит российских прокатчиков
Налог для доступа зарубежных фильмов на российский рынок станет фатальным для большинства прокатчиков, заявил НСН Роман Исаев.
Многие фильмы покинут российский рынок из-за высокого налога, а это приведет к огромным потерям у прокатчиков, рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН.
Режиссёр Никита Михалков заявил, что его инициативу брать с голливудских фильмов налог в пять миллионов рублей для доступа на российские экраны, а также ещё 10% от сборов, поддержал президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал ТАСС. По его словам, деньги должны помочь развитию отечественной киноиндустрии. Исаев оценил ситуацию ровно наоборот.
«Если эта инициатива будет реализована, то прокатчики будут закрываться и вынуждены перестать функционировать. С представителями киноиндустрии здесь никто не советовался. Многие компании перестанут работать, потому что налог в пять миллионов рублей для большинства проектов выглядит запретительным. Эти фильмы просто не появятся в России, потому что это финансово нецелесообразно. Россияне лишатся почти всех фестивальных проектов, у которых есть своя нишевая, лояльная аудитория, большого количества средних и небольших картин. Останутся только крупные зарубежные новинки, которые и так можно пересчитать на пальцах одной руки. Все остальные не смогут заходить на рынок», — заявил он.
Ранее Исаев рассказал НСН, почему российские кинотеатры массово переносят зарубежные премьеры.
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