Начало лета – хорошее время для премьер детских и подростковых фильмов, ну а пока продолжает работать «в длинную» фильм-миллиардер «Кракен», заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Самым кассовыми фильмом минувшего уикенда стал «Кракен» с Александром Петровым (сборы 34 млн рублей), идущий в прокате уже 47 дней и заработавший за это время 1,05 млрд рублей. Воронков указал, что это новый тренд.