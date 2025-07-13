«Зафиксирована ошибка пассировщика»: Запашный о падении эфиопского акробата

«Есть такая профессия в цирке - пассировщик. Хороший пассировщик - на вес золота», - написал Запашный в своем Telegram-канале.

Запашный пояснил, что при выполнении сложного трюка в несколько оборотов артист, приземляясь на страховочный мат, иногда продолжает вращаться по инерции. В таких случаях задача пассировщика — остановить это движение, используя собственное тело как опору.

«Зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка», - отметил Запашный.

Он также выразил надежду на скорейшее восстановление здоровья акробата из Эфиопии и поблагодарил медиков за оперативное оказание помощи. По его словам, дежурный врач находился в зрительном зале и оказался рядом с пострадавшим уже через 5 секунд после падения.

Ранее сегодня на репетиции перед первым выступлением акробаты из Эфиопии отрабатывали номер на основном манеже. В это время произошел инцидент — 18-летний Абель Дагим выполнял трюк, перевернулся несколько раз в воздухе и приземлился на страховочный мат, но продолжил движение и ударился головой о манеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».