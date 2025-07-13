МИД: Главы МИД России и Китая обсудили украинский кризис

«Министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего взаимодействия, углубленно обсудили двустороннюю повестку», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

МИД России сообщил, что в ходе встречи стороны также обсудили отношения с США и возможные путями урегулирования украинского кризиса. Кроме того, были обсуждены и другие актуальные темы международной повестки, включая конфликт между Ираном и Израилем, а также ситуация на Корейском полуострове.

Главы МИД России и Китая подтвердили готовность оказывать устойчивую взаимную поддержку по вопросам, касающимся фундаментальных интересов обеих стран, включая обеспечение суверенитета, территориальной целостности и государственного единства, заключил МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».