Андреасян рассказал, что не смог заставить корову сыграть в «Простоквашино»

Режиссер Сарик Андреасян не смог заставить корову сыграть в новом полнометражном фильме «Простоквашино». Об этом кинематографист рассказал в соцсетях.

Как отметил Андреасян, во время съемок картины в построенной деревне завели настоящее животное, так как думали, что героев «Простоквашино», корову Мурку и теленка Гаврюшу, «рисовать не придется».

«Но после попыток заставить корову сыграть стало ясно, что придется рисовать!» — поделился режиссер.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма «Простоквашино». Главные роли в картине сыграли Роман Панков, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Иван Охлобыстин. Новинка выйдет в прокат 1 января 2026 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

