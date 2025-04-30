Андреасян рассказал, что не смог заставить корову сыграть в «Простоквашино»
Режиссер Сарик Андреасян не смог заставить корову сыграть в новом полнометражном фильме «Простоквашино». Об этом кинематографист рассказал в соцсетях.
Как отметил Андреасян, во время съемок картины в построенной деревне завели настоящее животное, так как думали, что героев «Простоквашино», корову Мурку и теленка Гаврюшу, «рисовать не придется».
«Но после попыток заставить корову сыграть стало ясно, что придется рисовать!» — поделился режиссер.
Ранее в Сети появился первый трейлер фильма «Простоквашино». Главные роли в картине сыграли Роман Панков, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Иван Охлобыстин. Новинка выйдет в прокат 1 января 2026 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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