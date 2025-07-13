Путин объяснил, почему хотел отказаться от президентства 25 лет назад

«Для меня, во-первых, это было неожиданно», - сказал Путин.

«А во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», - продолжил Путин.

Путин подчеркнул, что в тот период страна сталкивалась с множеством вопросов, требовавших незамедлительного решения.

«Думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли» , - заключил Путин.

В своих прошлых интервью Путин вспоминал, как Борис Ельцин пригласил его в кабинет и сообщил о намерении назначить премьер-министром с возможностью дальнейшего участия в президентской гонке. Занимавший тогда должность секретаря Совета безопасности Путин ответил, что это огромная ответственность, способная полностью изменить жизнь, и признался, что сомневался в своей готовности к подобному шагу. По словам Путина, Ельцин предложил ему обдумать решение, предупредив, что вернётся к этому вопросу позже. В мемуарах первого президента России указывается, что этот разговор произошёл 5 августа 1999 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».