Путин объяснил, почему хотел отказаться от президентства 25 лет назад
Президент России Владимир Путин объяснил, почему 25 лет назад в разговоре с тогдашним президентом страны Борисом Ельциным он сначала заявил, что не готов быть главой государства. Об этом случае его спросил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Для меня, во-первых, это было неожиданно», - сказал Путин.
«А во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», - продолжил Путин.
Путин подчеркнул, что в тот период страна сталкивалась с множеством вопросов, требовавших незамедлительного решения.
«Думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли» , - заключил Путин.
В своих прошлых интервью Путин вспоминал, как Борис Ельцин пригласил его в кабинет и сообщил о намерении назначить премьер-министром с возможностью дальнейшего участия в президентской гонке. Занимавший тогда должность секретаря Совета безопасности Путин ответил, что это огромная ответственность, способная полностью изменить жизнь, и признался, что сомневался в своей готовности к подобному шагу. По словам Путина, Ельцин предложил ему обдумать решение, предупредив, что вернётся к этому вопросу позже. В мемуарах первого президента России указывается, что этот разговор произошёл 5 августа 1999 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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