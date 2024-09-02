«Рекорд в воронке»: Киноиндустрия подвела итоги «ужасного лета»
Самым успешным фильмом лета в России стал ужастик с Кейджем, ни одна картина не собрала больше 500 млн рублей. При этом министр Любимова рада рекордам, а на экранах все чаще появляются рок-звезды.
Ни один фильм не собрал летом-2024 в российском прокате более 500 млн рублей, при этом министр культуры РФ Ольга Любимова отчиталась всей стране о больших успехах. Сборы этого лета действительно лучше лета-2023 и лета-2022, подтвердили НСН эксперты индустрии, посетовав, что годовой прогноз сборов теперь, судя по всему, придется понижать с 43-44 млрд до 41-42 млрд рублей.
УСПЕХ ИЛИ ПРОВАЛ? «ВОРОНКА, НО ЧУТЬ МЕНЕЕ ГЛУБОКАЯ»
В конце весны в киноиндустрии предупреждали о грядущем «ужасном провале» самого теплого времени года. По факту самым кассовым фильмом лета в России стал американский ужастик «Собиратель душ» с Николасом Кейджем (сборы 373 млн рублей). В ТОП-5 также попали комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным (307 млрд рублей), мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» (269 млн рублей), а также комедии «Непослушники» (218 млн рублей) с Гошей Куценко и Виктором Хориняком, и «Не одна дома» (213 млн рублей) с блогерами Давой и Миланой Хаметовой. Ни о каких фильмах-миллиардерах, к которым успели привыкнуть российские зрители в начале года и весной, речи летом не шло. Тем не менее, глава Минкультуры Ольга Любимов нашла повод для радости.
«Кассовые сборы этого лета стали максимальными за последние три года. За июнь и июль объем рынка отечественного проката составил 5,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей (…) По итогам прошлого года сборы отечественных картин увеличились более чем в два раза по отношению к 2022 году, составив 28,1 млрд рублей. Доля молодежи в киноаудитории достигла почти 66%», - написала Любимова в Telegram в День российского кино, 27 августа, поблагодарив актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров за «кропотливый труд», позволивший достичь этих успехов.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев объяснил НСН, что в индустрии ориентируются не на прошлый или позапрошлый год, а на показатели 2019 и 2021 годов, до которых пока далеко.
«Если говорить о динамике лета 2024 года относительно показателей лета 2023 года или показателей страшного, холодного во всех смыслах для индустрии лета 2022 года, конечно, мы приросли, индустрия за последние два года научилась выживать. Контента катастрофически мало, особенно в летние месяцы. После всех замечательных результатов начала года и весны мы в очередной раз свалились в воронку, но сейчас она оказалась чуть менее глубокой. Падение относительно цифр 2021 года, когда индустрия восстанавливалась после ковида и был полноценный ассортимент контента из всех стран, составило 20-25% по валовым сборам и почти 40% по зрителям. Если сравнивать с доковидным летом 2019 года, когда все было прекрасно, - это год, с которым мы ведем корреляцию относительно свежих показателей, - падение в разы», - сказал Исаев.
По его словам, после такого лета годовые прогнозы сборов немного понизились.
«Рост относительно прошлогодних 39 млрд рублей будет, но с учетом того, что до 24 октября, когда выйдет «Огниво», крупных картин с потенциалом более миллиарда рублей нет, 43-44 млрд могут не сложиться и мы финализируем год на отметке 41-42 млрд рублей. Небольшой рост относительно прошлого года будет, другой вопрос, какова будет инфляция. По сути, каждый месяц нам нужен фильм-миллиардер, а каждую неделю – фильм со сборами в диапазоне полумиллиарда. Только тогда индустрия сможет выйти на показатели 2019 года, которые, правда, недостаточны для роста, но это будет уже что-то, владельцы кинотеатров и киносетей смогут закрыть кредиты и как-то двигаться дальше. Мы к этому движемся, но сомневаюсь, что придем в 2025-м году, возможно в 2026-м, но все это очень не точно», - пояснил Исаев.
ГЛАВНЫЕ ХИТЫ ЛЕТА: МИЛАНА ВМЕСТО ЖАННЫ
Прошлым летом главным хитом в России стал французский фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом. На этот раз такой картины не оказалось, констатировал Роман Исаев.
«За лето у нас нет ни одного фильма в категории 500+ (собравшего больше 500 млн рублей – прим. НСН). Если в прошлом году у нас был кейс "Жанна Дюбарри", который вышел с усиленной поддержкой по продвижению и расстановке сеансов, и собрал почти 450 млн рублей, в этом году, к сожалению, такого нет. Мы радуемся и результатам "Собирателя душ" и фильма "Не одна дома" с Миланой Хаметовой, которая привлекла фанатскую подростковую аудиторию. Это хорошо, такие фильмы работают, это потрясающе, еще ряд фильмов собрали более 100 млн рублей, но это не тот уровень, который позволяет индустрии выживать», - посетовал Исаев.
Он также объяснил неудачу вышедшего в России летом «большого» американского релиза «Бордерлендс» (собрал 162 млн рублей) с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кёртис, да и в целом серьезных западных фильмов, легально добравшихся до РФ в 2024-м.
«Беда со сборами легальных западных фильмов в этом году имеет рациональное объяснение. Существенному недобору, как минимум в 2,5 раза, "Министерства неджентльменских дел" Гая Ричи (сборы 445 млн рублей) сильно помогло решение Минкультуры не давать прокатное удостоверение на дату 25 апреля, где фильм стоял и был нужен, а кривой выпуск с параллельным выходом на нашем топовом стриминге отсек порядка 60% аудитории. Что касается "Бордерлендса" – причина в самом кино. По мнению многих геймеров эта игровая история получилась не в соответствии с философией одноименной игры и образами героев. Многих отпугнуло, что культовые актрисы выступили в образах, где должны быть 25-летние девочки. Фильм не собрал аудиторию геймеров, а широкая аудитория не знает, что такое "Бордерлендс" и не очень отреагировала на имена Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кёртис, потому что это не Джонни Депп или Киану Ривз. В итоге мы получили фильм, не попавший в аудиторию», - пояснил Исаев.
По его словам, индустрия не ждет миллиарда и от фильма-победителя Каннского кинофестиваля «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, который выйдет в России 17 октября.
«Что касается "Аноры", я не думаю, что она будет успешной у широкой аудитории, но, естественно, это событие. Это потрясающий кейс, когда картина с нашими именами берет приз в Каннах. Эта картина интересная, но нишевая, для умной и думающей аудитории, а наш массовый зритель сейчас более неискушенный и хочет чего-то попроще», - сказал Исаев, назвав ожидаемые сборы этой картины на уровне 200-400 млн рублей.
При этом кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН отметил, что не считает избитым сюжет «Аноры» о романе сына русского олигарха со стриптизершей.
«Это знаменитый фильм, который выиграл Каннский фестиваль. Я его не смотрел, но отзывались о нем хорошо. Говорить о том, что там избитый сюжет, нельзя. Русские олигархи в постсоветскую эпоху во многом стали олицетворять Россию за границей. Мне кажется, фильм надо обязательно посмотреть, надеюсь, у меня будет такая возможность. Не надо в нем искать ничего плохого. Прекрасно, что главные роли в основном кинематографическом событии этого сезона сыграли очень хорошие русские актеры», — подчеркнул Герман.
Кроме того, летом в России очень хорошо показали себя пиратские релизы, о которых не любят говорить эксперты. Неофициальным лидерами проката становились «Головоломка 2», «Дэдпул и Росомаха», а также «Чужой: Ромул», которому в последний уикенд лета все-таки бросил вызов российский «Лунтик».
ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ: «ПЕРЕДЕРГИВАНИЕ И ПРАВИЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР»
Точка безубыточности для российских кинотеатров на сегодняшний день находится на уровне годовых сборов в 54-60 млрд рублей, для этого средняя цена билета должна составлять 416 рублей, объяснил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
«При расчете точки безубыточности мы предполагали, что выйдем на уровень 126 млн посетителей в 2024 году. Сегодня, даже если мы сможем выйти на показатели по посещаемости хотя бы 2023 года (126 млн человек), средняя цена билета должна составлять 416 рублей, чтобы кинотеатры сработали в ноль. Есть фиксированные расходы с продажи билета: вы обязаны заплатить 50% дистрибьюторам, вы обязаны заплатить до 3% Российскому авторскому обществу. Порядка 12-15% от оборота следует выплатить торговому центру при условии, что есть фильмы. Если же выручки нет, то кинотеатр вносит фиксированный платеж, который может доходить до 25-30% от стоимости билетов», – сказал Воронков.
В компании «Яндекс Афиша» называли одним из трендов 2024 года сильное подорожание билетов в кино, указывая на подорожание в первом полугодии среднего чека посетителей кинотеатров на 17% (до 859 рублей). Роман Исаев объяснил НСН, что ни о каком резком подорожании речи не идет
«Цена билетов поднимается, это вынужденное и совершенно правильное решение кинотеатров на фоне инфляции. До рубежа 2021-22 гг кинотеатры, по сути, цены практически не поднимали, рост был в диапазоне 10%. Кинотеатры – это последний оплот, который держался и держал цены билетов, потому что поход в кино - это самый дешевый вариант досуга, но кинотеатры не могли работать в минус. В 2023 и 2024 гг рост цен на билеты идет и он будет продолжаться, но я бы не сказал, что этим летом был какой-то беспрецедентный рост. У нас средняя цена билета по стране преодолела 400 рублей на новогодних праздниках, потом была чуть скорректирована, а на фоне падения посещаемости летом кинотеатры вновь вынужденно увели ее за отметку в 400 рублей. В августе средняя цена по стране составляла в моменте 414 рублей, это минимально возможный уровень на сегодня», - сказал Исаев.
Он также развеял слухи о тысячерублевых билетах в кино к Новому году, назвав «правильным ориентиром» 500 рублей.
«То что кто-то обещает рост цен на билеты до тысячи рублей до конца года, - естественно, это передергивание фактов. Есть кинотеатры премиум-класса, где билеты могут стоить и несколько тысяч рублей, но тысячи рублей за билет к Новому году в среднем по стране не будет. Следующий правильный ориентир – в районе 500 рублей, чтобы индустрия компенсировала потери из-за недостатка контента», - заключил собеседник НСН.
ТРЕНД: ОТ АРБЕНИНОЙ ДО «РУКИ ВВЕРХ!»
Еще одним трендом лета-2024 стали фильмы об артистах и рок-музыкантах. Правда, первый блин получился комом, - вышедшая в июне картина «Тур с Иванушками» о путешествии трех фанаток легендарной группы собрала за 74 дня в прокате всего 113 млн рублей.
В октябре ожидается премьера фильма о группе «Руки Вверх!», летом начались съемки фильма о группе «Звери», в июле в онлайн-кинотеатре KION вышел полный откровения фильм «Арбенина», а весной страна встречала сериал «Обоюдное согласие» с участием лидера «Ночных снайперов». Роман Исаев сказал НСН, что верит в фильм с участием Сергея Жукова.
«У рок-музыкантов большая фан-база, а у поп-музыкантов она еще больше. Конечно, ставки индустрии на "Руки Вверх!" достаточно высоки, потому что эту музыку любят те, кто рос и в 1990-е, и в нулевые, сейчас подростки с удовольствием слушают эти песни. Я уверен, что они составят заметную часть аудитории этого фильма. Но вот у "Иванушек", к сожалению, не получилось, хотя их песни любят многие. Это грустный кейс, и сам по себе факт выхода проекта на базе узнаваемой группы и ее музыкального наследия не гарантирует большую кассу. Надеемся, что "Руки Вверх!" исправят существенный недобор по кассе, который был у "Тура с Иванушками", ну а что касается рокеров, - это более ограниченная история. Фильм про "Зверей" или другие любимые группы – не та картина, которая может собрать более полумиллиарда. Это не тренд, а скорее попытка искать какие-то решения и делать сценарии на фоне чего-то узнаваемого. Сейчас катастрофическая нехватка оригинальных идей для сценариев, поэтому обращаются к таким темам», – считает Исаев.
Со своей стороны, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий в беседе НСН обрадовался, что российские артисты пошли по стопам Джастина Тимберлейка.
«Это хорошая история. Возьмите того же Джастина Тимберлейка, он и музыкант, и артист, снимался в кино, да и вообще многие музыканты играли в фильмах. Это очень здорово и дает большое продвижение артисту. Он выражает себя по-разному, - на сцене одно, в кино другое, - и появляется больше поклонников. Не то, чтобы это новое направление, но на кино с известным артистов приходит большая аудитория», - отметил Зубицкий, привозивший в Россию группу Metallica и других топовых зарубежных артистов.
Генеральный директор KION Алексей Иванов сообщил НСН, что фильмы о топовых артистах уже заняли свою нишу в оригинальных проектах сервиса.
«KION регулярно выпускает документальные проекты из линейки Originals, в этом году линейка пополнилась фильмом "Арбенина". Ранее KION также выпускал документальные проекты про других музыкантов — например, Басту, Anna Asti и других», - сказал Иванов.
Ну а известный режиссер и сооснователь группы «Звери» Александр Войтинский уже рассказал НСН все подробности о съемках фильма про историю Ромы Зверя.
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