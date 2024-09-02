«Рекорд в воронке»: Киноиндустрия подвела итоги «ужасного лета»

УСПЕХ ИЛИ ПРОВАЛ? «ВОРОНКА, НО ЧУТЬ МЕНЕЕ ГЛУБОКАЯ»

В конце весны в киноиндустрии предупреждали о грядущем «ужасном провале» самого теплого времени года. По факту самым кассовым фильмом лета в России стал американский ужастик «Собиратель душ» с Николасом Кейджем (сборы 373 млн рублей). В ТОП-5 также попали комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным (307 млрд рублей), мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» (269 млн рублей), а также комедии «Непослушники» (218 млн рублей) с Гошей Куценко и Виктором Хориняком, и «Не одна дома» (213 млн рублей) с блогерами Давой и Миланой Хаметовой. Ни о каких фильмах-миллиардерах, к которым успели привыкнуть российские зрители в начале года и весной, речи летом не шло. Тем не менее, глава Минкультуры Ольга Любимов нашла повод для радости.

«Кассовые сборы этого лета стали максимальными за последние три года. За июнь и июль объем рынка отечественного проката составил 5,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 16,3 млн зрителей (…) По итогам прошлого года сборы отечественных картин увеличились более чем в два раза по отношению к 2022 году, составив 28,1 млрд рублей. Доля молодежи в киноаудитории достигла почти 66%», - написала Любимова в Telegram в День российского кино, 27 августа, поблагодарив актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров за «кропотливый труд», позволивший достичь этих успехов.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев объяснил НСН, что в индустрии ориентируются не на прошлый или позапрошлый год, а на показатели 2019 и 2021 годов, до которых пока далеко.

«Если говорить о динамике лета 2024 года относительно показателей лета 2023 года или показателей страшного, холодного во всех смыслах для индустрии лета 2022 года, конечно, мы приросли, индустрия за последние два года научилась выживать. Контента катастрофически мало, особенно в летние месяцы. После всех замечательных результатов начала года и весны мы в очередной раз свалились в воронку, но сейчас она оказалась чуть менее глубокой. Падение относительно цифр 2021 года, когда индустрия восстанавливалась после ковида и был полноценный ассортимент контента из всех стран, составило 20-25% по валовым сборам и почти 40% по зрителям. Если сравнивать с доковидным летом 2019 года, когда все было прекрасно, - это год, с которым мы ведем корреляцию относительно свежих показателей, - падение в разы», - сказал Исаев.

По его словам, после такого лета годовые прогнозы сборов немного понизились.

«Рост относительно прошлогодних 39 млрд рублей будет, но с учетом того, что до 24 октября, когда выйдет «Огниво», крупных картин с потенциалом более миллиарда рублей нет, 43-44 млрд могут не сложиться и мы финализируем год на отметке 41-42 млрд рублей. Небольшой рост относительно прошлого года будет, другой вопрос, какова будет инфляция. По сути, каждый месяц нам нужен фильм-миллиардер, а каждую неделю – фильм со сборами в диапазоне полумиллиарда. Только тогда индустрия сможет выйти на показатели 2019 года, которые, правда, недостаточны для роста, но это будет уже что-то, владельцы кинотеатров и киносетей смогут закрыть кредиты и как-то двигаться дальше. Мы к этому движемся, но сомневаюсь, что придем в 2025-м году, возможно в 2026-м, но все это очень не точно», - пояснил Исаев.

ГЛАВНЫЕ ХИТЫ ЛЕТА: МИЛАНА ВМЕСТО ЖАННЫ

Прошлым летом главным хитом в России стал французский фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом. На этот раз такой картины не оказалось, констатировал Роман Исаев.

«За лето у нас нет ни одного фильма в категории 500+ (собравшего больше 500 млн рублей – прим. НСН). Если в прошлом году у нас был кейс "Жанна Дюбарри", который вышел с усиленной поддержкой по продвижению и расстановке сеансов, и собрал почти 450 млн рублей, в этом году, к сожалению, такого нет. Мы радуемся и результатам "Собирателя душ" и фильма "Не одна дома" с Миланой Хаметовой, которая привлекла фанатскую подростковую аудиторию. Это хорошо, такие фильмы работают, это потрясающе, еще ряд фильмов собрали более 100 млн рублей, но это не тот уровень, который позволяет индустрии выживать», - посетовал Исаев.

Он также объяснил неудачу вышедшего в России летом «большого» американского релиза «Бордерлендс» (собрал 162 млн рублей) с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кёртис, да и в целом серьезных западных фильмов, легально добравшихся до РФ в 2024-м.

«Беда со сборами легальных западных фильмов в этом году имеет рациональное объяснение. Существенному недобору, как минимум в 2,5 раза, "Министерства неджентльменских дел" Гая Ричи (сборы 445 млн рублей) сильно помогло решение Минкультуры не давать прокатное удостоверение на дату 25 апреля, где фильм стоял и был нужен, а кривой выпуск с параллельным выходом на нашем топовом стриминге отсек порядка 60% аудитории. Что касается "Бордерлендса" – причина в самом кино. По мнению многих геймеров эта игровая история получилась не в соответствии с философией одноименной игры и образами героев. Многих отпугнуло, что культовые актрисы выступили в образах, где должны быть 25-летние девочки. Фильм не собрал аудиторию геймеров, а широкая аудитория не знает, что такое "Бордерлендс" и не очень отреагировала на имена Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кёртис, потому что это не Джонни Депп или Киану Ривз. В итоге мы получили фильм, не попавший в аудиторию», - пояснил Исаев.

По его словам, индустрия не ждет миллиарда и от фильма-победителя Каннского кинофестиваля «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, который выйдет в России 17 октября.

«Что касается "Аноры", я не думаю, что она будет успешной у широкой аудитории, но, естественно, это событие. Это потрясающий кейс, когда картина с нашими именами берет приз в Каннах. Эта картина интересная, но нишевая, для умной и думающей аудитории, а наш массовый зритель сейчас более неискушенный и хочет чего-то попроще», - сказал Исаев, назвав ожидаемые сборы этой картины на уровне 200-400 млн рублей.

При этом кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН отметил, что не считает избитым сюжет «Аноры» о романе сына русского олигарха со стриптизершей.

«Это знаменитый фильм, который выиграл Каннский фестиваль. Я его не смотрел, но отзывались о нем хорошо. Говорить о том, что там избитый сюжет, нельзя. Русские олигархи в постсоветскую эпоху во многом стали олицетворять Россию за границей. Мне кажется, фильм надо обязательно посмотреть, надеюсь, у меня будет такая возможность. Не надо в нем искать ничего плохого. Прекрасно, что главные роли в основном кинематографическом событии этого сезона сыграли очень хорошие русские актеры», — подчеркнул Герман.

Кроме того, летом в России очень хорошо показали себя пиратские релизы, о которых не любят говорить эксперты. Неофициальным лидерами проката становились «Головоломка 2», «Дэдпул и Росомаха», а также «Чужой: Ромул», которому в последний уикенд лета все-таки бросил вызов российский «Лунтик».