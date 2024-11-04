Будущий «миллиардер»? Фильм «Огниво» вновь возглавил прокат
В киноиндустрии пророчат сказке сборы в более чем 1 млрд рублей.
ПЕРВОЕ «ОГНИВО»
Российский семейный фильм-сказка «Огниво» режиссера Александра Войтинского вновь возглавил кинопрокат. За минувший уик-энд картина смогла заработать 281,5 млн рублей в России и странах СНГ, передает портал «Kinobusiness.com». Сейчас общие сборы ленты превышают 700 млн рублей.
Фильм уже возглавлял прокат на прошлой неделе. В первый уик-энд он смог заработать 275 млн рублей, выйдя на экраны 24 октября.
«Огниво» снят по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена. В центре сюжета ленты история солдата, роль которого исполнил Роман Евдокимов, и девочки Даши. Он освобождает ее из волшебного огнива, которое находит по дороге домой. Дашу похитил и заколдовал Лиходей. Для того, чтобы побороть злые чары, солдат отправляется в опасное путешествие.
Сам режиссер «Огниво» Александр Войтинский в интервью НСН рассказал, что фильм сильно отличается от произведения Андерсена.
«Мы сильно видоизменили сказку, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное — она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов. В этом и была идея, чтобы это было семейное, чудесное и увлекательное приключение», - добавил он.
СОБЕРЕТ МИЛЛИАРД?
В киноиндустрии уже предсказывают ленте сборы в миллиард рублей. Так, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН заявил, что удачный старт фильма говорит о том, что зрители еще не устали от экранизации сказок, поэтому картина имеет все шансы собрать 1,3-1,5 млрд рублей.
«"Огниво" — вполне удачный старт, достойные цифры. Они показывают, что наш зритель еще не до конца устал и не разочаровался в экранизации отечественных сказок. Семейная аудитория идет смотреть эти картины. То, как фильм разошелся на выходных — было в рамках ожиданий рынка. Может быть, он мог собрать чуть побольше, но самое главное, что он преодолел те цифры, которые мы видим. Сейчас будут школьные каникулы, соответственно "Огниво" будет мощным и серьезным предложением для этой аудитории. В принципе, картина может зацепить и подростковую аудиторию, и взрослую, которые найдут в ней отсылки к старому "Огниво". Поэтому аудитория у проекта действительно широкая. Думаю, фильм может претендовать на сумму в диапазоне 1,3-1,5 млрд рублей», - сказал он.
В свою очередь генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН также подтвердил, что «Огниво» может заработать миллиард рублей в прокате.
«Однозначно до конца года будет еще не один фильм-миллиардер. Я считаю, что фильм "Огниво" будет миллиардером. Я много читаю аналитику, но только судьба все расставит по своим местам. В любом случае осень будет насыщенной в целом, до конца года будут не только миллиардеры, но и фильмы со сборами в 500 млн», - добавил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский актер Юра Борисов может получить номинацию на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора».
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