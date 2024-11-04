Будущий «миллиардер»? Фильм «Огниво» вновь возглавил прокат

«Мы сильно видоизменили сказку, пустили туда наших героев из русских сказок. Исходная сказка небольшая, там мало событий, а главное — она, на мой взгляд, не очень хорошо кончается. А мы сделали ее очень интересной, с кучей приключений и совсем другим, позитивным финалом. Это абсолютно вольная интерпретация. Мы избавились от страшных нюансов. В этом и была идея, чтобы это было семейное, чудесное и увлекательное приключение», - добавил он.

СОБЕРЕТ МИЛЛИАРД?

В киноиндустрии уже предсказывают ленте сборы в миллиард рублей. Так, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН заявил, что удачный старт фильма говорит о том, что зрители еще не устали от экранизации сказок, поэтому картина имеет все шансы собрать 1,3-1,5 млрд рублей.

«"Огниво" — вполне удачный старт, достойные цифры. Они показывают, что наш зритель еще не до конца устал и не разочаровался в экранизации отечественных сказок. Семейная аудитория идет смотреть эти картины. То, как фильм разошелся на выходных — было в рамках ожиданий рынка. Может быть, он мог собрать чуть побольше, но самое главное, что он преодолел те цифры, которые мы видим. Сейчас будут школьные каникулы, соответственно "Огниво" будет мощным и серьезным предложением для этой аудитории. В принципе, картина может зацепить и подростковую аудиторию, и взрослую, которые найдут в ней отсылки к старому "Огниво". Поэтому аудитория у проекта действительно широкая. Думаю, фильм может претендовать на сумму в диапазоне 1,3-1,5 млрд рублей», - сказал он.