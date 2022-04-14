«Каннские изгои»: Лазурный берег открылся для Серебренникова и Оксимирона
Сбежавший в Париж Серебренников представит в Каннах фильм с участием рэпера, пошедшего на конфронтацию с Москвой, и изобилием «неприкрытой наготы».
Каннский кинофестиваль, который пройдет в мае на Лазурном берегу, станет чуть ли не единственным открытым событием для российских деятелей искусства.
Правда, дорогу туда открыли лишь «изгоям». В Каннах точно покажут фильм уехавшего из России скандального режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», одну из ролей в котором сыграл опальный рэпер Оксимирон.
Кроме того, сообщалось, что «вне зависимости от политической обстановки» в Каннах рассмотрят возможность участия в фестивале фильмов Андрея Звягинцева и Александра Сокурова, прогремевшего в декабре на всю страну жесткой полемикой с Владимиром Путиным.
ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО И РЭП В ПАРИКЕ
В конце марта организаторы Каннского фестиваля удивили угнетенных санкциями россиян, анонсировав потенциальный зеленый свет для фильмов Серебренникова, Сокурова и Звягинцева.
14 апреля обещания стали реальностью. Сегодня поступило официальное подтверждение участия в фестивале фильма Серебренникова «Жена Чайковского».
В прошлом году в Каннах показывали другой фильм Кирилла Семеновича «Петровы в гриппе». Правда, тогда режиссер, находившийся под домашним арестом по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях, не смог поехать на фестиваль.
Однако в этом году ситуация изменилась.
28 марта Хамовнический суд Москвы отменил условный приговор Серебренникову, а также снял с него судимость. Буквально на следующий день он покинул страну. Французский киновед Жоэль Шапрон сообщил, что режиссер приехал в Париж.
В начале сентября, задолго до начала спецоперации на Украине, в сеть оказались слиты кадры из фильма «Жена Чайковского». Зрителей особенно впечатлил сыгравший одну из ролей в картине Оксимирон (настоящее имя – Мирон Федоров), читавший рэп. При этом артиста почти невозможно было узнать «в парике и с пышными усами».
Однако с тех пор статус Оксимирона в России изменился. Он также уехал за рубеж, где дает антивоенные концерты. В частности, сообщалось о его выступлениях в Стамбуле, Лондоне и Берлине.
По стечению обстоятельств, намеченная на 31 марта премьера фильма Виктора Гинзбурга «Ампир V» с участием Оксимирона, трейлеры которого вовсю показывали в российских кинотеатрах, была отменена.
В Минкультуры пояснили 1 апреля, что фильм, снятый по мотивам романа Виктора Пелевина, не получил прокатное удостоверение из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра.
Еще одно интересное совпадение – одну из ролей в «Петровых в гриппе» Серебрякова сыграла Чулпан Хаматова, уехавшая из России в Латвию на фоне спецоперации на Украине и даже пообещавшая 13 апреля отдать звание Народной артистки РФ, «если отнимут».
Что касается содержательной части фильма «Жена Чайковского», то в сети появилась информация со ссылкой на его якобы слитую копию, что картина изобилует «неприкрытой наготой», при этом «мужские oргaны так и лезут крупным планом на зрителя с экрана».
В 2019 году о чем-то подобном заявляла Анастасия Волочкова, признавшаяся, что была шокирована спектаклем Серебренникова «Машина Мюллера». который балерина назвала «омерзительным эпатажем».
СКАЗКА О ВОЙНЕ И ГНЕВ ПУТИНА
По данным СМИ у Андрея Звягинцева нет готовых проектов к Каннскому фестивалю, поскольку еще в феврале он проходил реабилитацию после коронавируса.
А вот Александр Сокуров говорил в конце марта РИА Новости, что хотел бы представить в Каннах свой новый фильм «Сказка».
«Да, мы хотели бы участвовать. Считаем, что наша съемочная группа создала серьезное произведение, очень содержательное и очень важное для нашего времени», — сказал Сокуров.
Эта картина снята в жанре сказочной истории о Второй мировой войне, при этом в ней не снимался ни один российский актер.
Сокуров признался, что хочет, чтобы фильм увидели и в России, и за рубежом.
Правда, в декабре 2021 года у Сокурова в голове были совсем другие мысли.
9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сокуров вступил в полемику с президентом России Владимиром Путиным, назвав «большой проблемой» то, что происходит на Северном Кавказе. Режиссер предложил главе государства «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве», на что получил гневный ответ.
Президент, в частности, призвал Сокурова «не толкать» страну назад к опасной черте, напоминает ТАСС.
Буквально на следующий день Сокуров допустил, что его могут арестовать. Позже режиссер неоднократно говорил, что пожалел о своем разговоре с Путиным. Его высказывания жестко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, парламент этой республики попросил главу Следственного комитета проверить слова режиссера.
Правда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никаких негативных последствий для Сокурова не будет.
Тем не менее, вскоре член Совета по правам человека Александр Брод рассказал о письме от Сокурова, в котором тот написал об опасениях за свою жизнь.
Однако, жизнь продолжается. Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года на фоне бойкота российских делегаций.
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