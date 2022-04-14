«Каннские изгои»: Лазурный берег открылся для Серебренникова и Оксимирона

ЖЕНА ЧАЙКОВСКОГО И РЭП В ПАРИКЕ

В конце марта организаторы Каннского фестиваля удивили угнетенных санкциями россиян, анонсировав потенциальный зеленый свет для фильмов Серебренникова, Сокурова и Звягинцева.

14 апреля обещания стали реальностью. Сегодня поступило официальное подтверждение участия в фестивале фильма Серебренникова «Жена Чайковского».

В прошлом году в Каннах показывали другой фильм Кирилла Семеновича «Петровы в гриппе». Правда, тогда режиссер, находившийся под домашним арестом по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях, не смог поехать на фестиваль.

Однако в этом году ситуация изменилась.

28 марта Хамовнический суд Москвы отменил условный приговор Серебренникову, а также снял с него судимость. Буквально на следующий день он покинул страну. Французский киновед Жоэль Шапрон сообщил, что режиссер приехал в Париж.

В начале сентября, задолго до начала спецоперации на Украине, в сеть оказались слиты кадры из фильма «Жена Чайковского». Зрителей особенно впечатлил сыгравший одну из ролей в картине Оксимирон (настоящее имя – Мирон Федоров), читавший рэп. При этом артиста почти невозможно было узнать «в парике и с пышными усами».

Однако с тех пор статус Оксимирона в России изменился. Он также уехал за рубеж, где дает антивоенные концерты. В частности, сообщалось о его выступлениях в Стамбуле, Лондоне и Берлине.