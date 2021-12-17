Опасения и извинения: режиссер Сокуров направил письмо в СПЧ после скандала с Путиным

Кинорежиссер Сокуров написал письмо в СПЧ, в котором заявил об опасениях за свою жизнь после спора с президентом Путиным о республиках Северного Кавказа.

16 декабря член Совета по правам человека Александр Брод рассказал о письме от режиссера Александра Сокурова, в котором тот написал об опасениях за свою жизнь после выступления перед российским президентом Владимиром Путиным 9 декабря. Тогда Сокуров заявил, что, по его мнению, некоторые республики в составе РФ имеют «национальный характер».

При этом сам режиссер отметил, что не намерен обсуждать содержание своего письма публично.

«Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы. Я не могу это комментировать. Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения», - заявил Сокуров РИА Новости.

В письме Сокуров попросил прощения у главы СПЧ Валерия Фадеева за то, что доставил ему неприятности. Он также добавил, что друзья предупреждают его об опасности, которая ему грозит.

Вероятнее всего, у режиссера есть основания высказывать опасения. Так, парламент Чечни уже обратился к главе Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссёра Александра Сокурова. По словам председателя парламента Магомеда Даудова, парламент также обратился к генпрокурору Игорю Краснову.

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А бывший председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» резко раскритиковал высказывания кинорежиссера Александра Сокурова о северокавказских республиках.

«Сокуров просто плохо знает ситуацию. Ему так кажется, и он сказал какую-то ерунду, и, я думаю, президент совершенно правильно отреагировал. Стимулирование этих националистических, российско-центристских тенденций привело к распаду Советского Союза. А теперь что? Сокуров добивается того, чтобы Российскую Федерацию расчленить? Северный Кавказ уйдет, потом Башкирия и Татарстан, и что останется?» - возмутился Хасбулатов.

Кроме того, против Сокурова выступил и лидер Чечни Рамзан Кадыров.

«Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые. Эта отчаянная попытка прозападного правозащитника выглядела убого, непрофессионально и даже мерзко», — выразил негодование Кадыров в своем Telegram-канале.

Сам Сокуров после полемики с президентом уже неоднократно пожалел о своих словах, рассказав, что последствия этого спора неясны. «Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого»,— подчеркнул режиссёр в интервью 10 декабря. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этот же день заверил, что для кинорежиссера Александра Сокурова не будет никаких негативных последствий, а 13 декабря отметил, что между Путиным и Сокуровым может состояться личная встреча.

Со своей стороны, постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист Юрий Арабов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что никаких последствий для режиссера за спор с президентом России Владимиром Путиным не будет.

«Александр Николаевич говорил искренне, эмоционально, то, что наболело у него, а Владимир Владимирович говорил рационально. Собственно, эти две точки зрения схлестнулись. Я надеюсь, что никаких последствий за это, отчасти дерзкое выступление, не будет», - отметил Арабов.

Сокуров также призвал прекратить «абсолютно истерическое» обсуждение его разговора с президентом в СМИ и медиа.

«Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», - подчеркнул Сокуров.

Кинорежиссер также назвал доносом призыв властей Чечни проверить на экстремизм его слова в диалоге с президентом России. В интервью изданию «Подъём» он заявил, что власти республики не впервые используют такую тактику для борьбы с оппонентами.

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ФОТО: РИА Новости
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