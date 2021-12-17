Опасения и извинения: режиссер Сокуров направил письмо в СПЧ после скандала с Путиным

Роспотребнадзор: темпы распространения «омикрона» в мире пугают

Тарифы на мобильную связь в России в начале следующего года могут вырасти на 6-10%

Сокуров извинился перед СПЧ за свой спор с Путиным

В будущем году россияне смогут «штрафовать» друг друга за нарушения ПДД

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения на северо-востоке столицы