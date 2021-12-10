Сокуров не исключил арест после спора с Путиным
Кинорежиссёр Александр Сокуров допустил возможность ареста после полемики с президентом России Владимиром Путиным о федеративности страны. Об этом режиссёр рассказал изданию «Подъём».
Сокуров отметил, что не может предугадать, какие будут последствия его спора с президентом. «Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого»,— подчеркнул режиссёр. Он заявил, что не расценивает своё предложение о выходе стран, нежелающих быть в составе России, как призыв к нарушению территориальной целостности. За это в России предусмотрено уголовное наказание по статье ч.1, ст. 280 УК РФ.
Ранее кинорежиссёр выразил сожаление, что вступил в дискуссию с Путиным. Сакуров отметил, что спор вызвал только раздражение обеих сторон.
9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сокуров заявил, что в стране назревает федеративный кризис. Путин попросил режиссёра внимательно проверять озвучиваемые данные и не говорить поверхностно на такие опасные» темы.
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