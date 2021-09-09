«С усами в парике». Оксимирон читает рэп в новом фильме Серебренникова

СМИ разделились в мнениях о том, кого сыграл Оксимирон. По одним данным, это мог быть один из докторов Чайковского, по другим – пианист Николай Рубинштейн.

В данный момент эти видео уже заблокированы и недоступны для просмотра на YouTube.

Фильм рассказывает о супруге композитора, которая сходит с ума из-за нескладывающихся отношений с Чайковским. Отмечается, что главные роли в картине сыграют Один Байрон, известный по сериалу «Интерны», и Алёна Михайлова, знакомая зрителям по сериалу «Чики».

Минувшим летом на Каннском фестивале был представлен фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

