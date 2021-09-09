«С усами в парике». Оксимирон читает рэп в новом фильме Серебренникова
В соцсетях появился фрагмент нового фильма Кирилла Серебренникова под рабочим названием «Жена Чайковского», одну из ролей в котором сыграл рэпер Оксимирон (Oxxxymiron), сообщает «Газета.ру».
В роликах, «слитых» на YouTube, он читал рэп. При этом артиста почти невозможно было узнать «в парике и с пышными усами», отмечает «Фонтанка.ру».
СМИ разделились в мнениях о том, кого сыграл Оксимирон. По одним данным, это мог быть один из докторов Чайковского, по другим – пианист Николай Рубинштейн.
В данный момент эти видео уже заблокированы и недоступны для просмотра на YouTube.
Фильм рассказывает о супруге композитора, которая сходит с ума из-за нескладывающихся отношений с Чайковским. Отмечается, что главные роли в картине сыграют Один Байрон, известный по сериалу «Интерны», и Алёна Михайлова, знакомая зрителям по сериалу «Чики».
Минувшим летом на Каннском фестивале был представлен фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
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