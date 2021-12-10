Песков опроверг возможность ареста Сокурова после спора с Путиным

Песков отметил, что арест даже не рассматривается. «Конечно, нет! Президент очень по-доброму к нему относится», — подчеркнул он. В то же время Песков напомнил, что «спор есть спор».

Ранее на заседании Совета по правам человека Сокуров поднял тему федеративного кризиса в России и предложил «опустить» страны, которые не хотят больше находиться в составе страны. Путин подчеркнул, что на такие деликатные темы даже он редко высказывается публично.

