Песков опроверг возможность ареста Сокурова после спора с Путиным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у спора кинорежиссера Александра Сокурова и президента России Владимира Путине не будет никаких негативных последствий. Об этом спикер Кремля сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Песков отметил, что арест даже не рассматривается. «Конечно, нет! Президент очень по-доброму к нему относится», — подчеркнул он. В то же время Песков напомнил, что «спор есть спор».
Ранее на заседании Совета по правам человека Сокуров поднял тему федеративного кризиса в России и предложил «опустить» страны, которые не хотят больше находиться в составе страны. Путин подчеркнул, что на такие деликатные темы даже он редко высказывается публично.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- В Москве цена «квадрата» в новостройках впервые превысила 300 тысяч рублей
- Песков опроверг возможность ареста Сокурова после спора с Путиным
- МИД РФ предупредил США о последствиях вступления Украины в НАТО
- На северо-западе Москвы горит больница
- Российские врачи отправились в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
- США ввели новые санкции против Китая, Мьянмы и КНДР
- Пробки до 10 балов сковали движение в Москве в пятницу
- Россиянин умер на борту самолёта от отека Квинке
- Сокуров не исключил арест после спора с Путиным
- Международная федерация журналистов осудила экстрадицию Ассанжа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru