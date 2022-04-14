Картина Серебренникова вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Ранее с Серебренникова были снята судимость в России. После этого французский киновед Жоэль Шапрон сообщил, что режиссер приехал в Париж. Он покинул Россию на следующий же день после снятия судимости.

Экс-художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в 2020 году приговорили к трём годам условно по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях

