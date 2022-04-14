Картина Серебренникова вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Об этом говорится в заявлении организаторов киносмотра в Twitter.
Ранее с Серебренникова были снята судимость в России. После этого французский киновед Жоэль Шапрон сообщил, что режиссер приехал в Париж. Он покинул Россию на следующий же день после снятия судимости.
Экс-художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в 2020 году приговорили к трём годам условно по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях
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