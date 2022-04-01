В Минкульте объяснили перенос премьеры фильма «Ампир V» по книге Пелевина
Кинофильм Виктора Гинзбурга «Ампир V», снятый по мотивам романа Виктора Пелевина, не получил прокатное удостоверение из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
В сообщении говорится, что соответствующая заявка ООО «Кинокомпания «Квадрат», поступившая в ведомство, находится на рассмотрении, однако в адрес заявителя был направлен запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу.
«В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении.
Ранее компания «Вольга» заявила о переносе запланированной на 31 марта премьеры фильма «Ампир V». Одну из главных ролей в фильме сыграл рэпер Оксимирон, который выступил против спецоперации ВС РФ на Украине.
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