В Минкульте объяснили перенос премьеры фильма «Ампир V» по книге Пелевина

В сообщении говорится, что соответствующая заявка ООО «Кинокомпания «Квадрат», поступившая в ведомство, находится на рассмотрении, однако в адрес заявителя был направлен запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу.

«В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении.

Ранее компания «Вольга» заявила о переносе запланированной на 31 марта премьеры фильма «Ампир V». Одну из главных ролей в фильме сыграл рэпер Оксимирон, который выступил против спецоперации ВС РФ на Украине.

