В Минкульте объяснили перенос премьеры фильма «Ампир V» по книге Пелевина

Кинофильм Виктора Гинзбурга «Ампир V», снятый по мотивам романа Виктора Пелевина, не получил прокатное удостоверение из-за несоответствующего возрастного ограничения для просмотра, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Кучеренко объяснил перенос фильма «Ампир V»

В сообщении говорится, что соответствующая заявка ООО «Кинокомпания «Квадрат», поступившая в ведомство, находится на рассмотрении, однако в адрес заявителя был направлен запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу.

«В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении.

Ранее компания «Вольга» заявила о переносе запланированной на 31 марта премьеры фильма «Ампир V». Одну из главных ролей в фильме сыграл рэпер Оксимирон, который выступил против спецоперации ВС РФ на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: YouTube
ТЕГИ:МинкультурыКиноКинопрокат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры