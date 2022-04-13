«Советский пережиток»: Хаматова готова расстаться со званием «Народной артистки РФ»

Актриса, основатель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова заявила, что готова расстаться со званием «Народной артистки России», которое получила в 2012 году.

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток... Если отнимут, я отдам», — сказала актриса в интервью латвийскому телевидению.

Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

По мнению Хаматовой, ценность профессии – не в званиях.

После начала военной операции на Украине Чулпан Хаматова переехала в Латвию. Актриса выступила против военной операции России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чулпан Хаматова
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