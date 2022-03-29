Кирилл Серебренников покинул РФ на следующий день после освобождения
29 марта 202220:48
Режиссер Кирилл Серебренников уехал из России на следующий день после отмены его условного срока и снятия судимости.
По данным киноведа и отборщика Каннского фестиваля фильмов из РФ и Восточной Европы Жоэля Шапрона, режиссер находится во Франции.
Экс-художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в 2020 году приговорили к трём годам условно по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях. Накануне стало известно о его освобождении.
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29 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru