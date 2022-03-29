Кирилл Серебренников покинул РФ на следующий день после освобождения

Режиссер Кирилл Серебренников уехал из России на следующий день после отмены его условного срока и снятия судимости.



По данным киноведа и отборщика Каннского фестиваля фильмов из РФ и Восточной Европы Жоэля Шапрона, режиссер находится во Франции.

Экс-художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в 2020 году приговорили к трём годам условно по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях. Накануне стало известно о его освобождении.





