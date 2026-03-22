«Иванушки» без «International»: Группе Матвиенко предрекли смену названия
Адвокат Владислав Рябов объяснил, что музыкальный коллектив не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России ему нужно убрать из названия иностранное слово.
Группе «Иванушки International» вновь предреки смену названия из-за использования в нем иностранного слова. До этого сам руководитель коллектива Игорь Матвиенко тоже не исключил такой вариант развития событий. Это произошло после вступления в силу в России ограничений на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации. Однако в Госдуме уверяют, что в РФ не запретят все иностранные слова.
«ИВАНУШКИ» БЕЗ «INTERNATIONAL»
Накануне патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов заявил, что российская музыкальная группа «Иванушки International» не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать из названия иностранное слово.
«В России есть зарегистрированный товарный знак "Иванушки" на русском языке. Слово "International" не включено в качестве элемента товарного знака. В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе», - приводит слова адвоката РИА Новости.
Рябков отметил, что группе следует убрать англицизм из названия, чтобы не попасть под санкции. Однако, по его словам, за правообладателем сохраняется возможность подать новую заявку на товарный знак «Иванушки International». После этого он сможет использовать старое название, добавил адвокат.
До этого руководитель «Иванушек International», композитор Игорь Матвиенко допустил изменение названия музыкального коллектива. По его словам, это связано с общественной дискуссией об ограничении использования иностранных слов. Продюсер рассказал, что группа может получить название «Иванушки».
«Вот так будут теперь называться и писаться: группа "Иванушки", а слово "International" — зачеркнуто», - приводит слова Матвиенко ТАСС.
Кроме этого композитор предложил ввести дополнительный налог на использование англицизмов. Он оценил применение иностранных слов в названиях. По его словам, «англицизмы надоели».
В свою очередь солист группы Кирилл Туриченко в шутку прокомментировал возможное переименование коллектива, предложив вариант «Иванушки народные». Однако солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заверил, что коллектив все же оставит название на латинице, несмотря на предложение Матвиенко о переименовании. Музыкант заявил, что он с коллегами по группе — «"Иванушки International" всегда».
«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему, очень вовремя, как раз на фоне борьбы с англицизмами», - приводит слова певца ТАСС.
«ЗАПРЕТ» АНГЛИЦИЗМОВ
С 1 марта 2026 года в РФ вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.
Изменения в законе обязывают использовать русский язык в вывесках, рекламе, названиях жилых комплексов и информации для потребителей. Кроме того, документ запрещает использование исключительно иностранных слов, если они не зарегистрированы как товарные знаки. За нарушение нормы предусмотрены штрафы.
На фоне этого директор группы «The Hatters» Даниил Мустаев в интервью НСН отметил, что при необходимости отказа от латиницы в названии группа выберет вариант «Хэттерс».
«У нас товарный знак зарегистрирован. Мы в рамках закона продолжаем существовать как "The Hatters". В моем понимании, никому не угрожает, когда написано "The Hatters". А когда человек в соцсетях пишет "literally" русскими буквами — это глупо и зловредно. Если в дальнейшем закон будет скорректирован, и нас попросят поменять название на русское, полагаю, мы будем не "Шляпниками", а просто напишем "Хэттерс" на кириллице, вот и все. Такой товарный знак у нас тоже зарегистрирован. "Шляпники", как название, на мой взгляд, изжило себя, но осталось народным среди фанатов», - поделился он.
В свою очередь лидер группы «RADIO TAPOK» Олег Абрамов в беседе с НСН заявил, что еще не размышлял о смене названия.
«Не понимаю, не поддерживаю. Совершенно не изучал этот вопрос, даже не осознаю, насколько много используется латиницы в рекламных вывесках. Думаю, даже размышлять об этом не буду. У нас запатентованный бренд, поэтому вроде эта тема нас не касается», - сказал он.
Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с НСН заверил, что в России не будут запрещать использование иностранных слов, которые вошли в русский язык естественным образом.
«Речь идет обо всех иностранных словах, не только об англицизмах. Во-вторых, только о тех, что не вошли в русский язык естественным образом. Например, слово "shop" соответствует слову "магазин", которое тоже иностранного происхождения. Но "магазин" давно вошел в язык, это привычно для нас. Слово "Россия", например, это греческое произношение слова "Русь". Но это уже нам привычно. (Профессиональные лингвисты – прим. НСН) составляют словари слов, уже вошедших в русский язык естественным образом. Список этих словарей будет еще обсужден неоднократно с академией наук и правительством. Уточнений будет достаточно», - рассказал он.
Ранее народная артистка России, певица Лариса Долина поддержала возможное удаление из названия группы «Иванушки International» иностранного слова. По ее мнению, российским знаменитостям совершенно не обязательно брать для сцены иностранные имена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Концерты экс-солиста Modern Talking отменили в Литве после его слов о России
- Трамп назвал Демократическую партию величайшим врагом США
- Новые жертвы и приговор: Со дня теракта в «Крокусе» прошло 2 года
- «Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
- Стубб: США перестали быть «доброжелательным гегемоном» и стали непредсказуемыми
- СМИ: Скоростной катер с туристами перевернулся на Мальдивах
- Песков опроверг утверждения о «матерных» выражениях в адрес Европы
- Семь человек спасены из-под обломков обрушившихся домов в Стамбуле
- Бортников назвал британцев кукловодами спецслужб Украины