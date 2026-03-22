«Иванушки» без «International»: Группе Матвиенко предрекли смену названия

Рябков отметил, что группе следует убрать англицизм из названия, чтобы не попасть под санкции. Однако, по его словам, за правообладателем сохраняется возможность подать новую заявку на товарный знак «Иванушки International». После этого он сможет использовать старое название, добавил адвокат.

До этого руководитель «Иванушек International», композитор Игорь Матвиенко допустил изменение названия музыкального коллектива. По его словам, это связано с общественной дискуссией об ограничении использования иностранных слов. Продюсер рассказал, что группа может получить название «Иванушки».

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа "Иванушки", а слово "International" — зачеркнуто», - приводит слова Матвиенко ТАСС.