Лучший за 10 лет: В РФ оценили перспективы новинки Pixar «Прыгуны»
Мультфильм возглавил прокат в США в первые же выходные после премьеры.
На этой неделе в неофициальный кинопрокат в России вышла новинка от студии Pixar «Прыгуны». Мировая премьера анимации состоялась 6 марта. Картину уже называют лучшим релизом студии за последние десять лет. Кинокритики в России тоже уверены, что у мультфильма есть шансы на успех в неофициальном российском прокате, но для этого ему нужны «сарафан» и «больше экранов».
ЛУЧШИЙ ЗА 10 ЛЕТ
Новый мультфильм анимационной студии Pixar «Прыгуны» стал хитом в кинотеатрах по всему миру. По предварительным итогам первых прокатных выходных только в США после релиза анимационная картина собрала около $60 млн, возглавив прокат.
Мировая премьера проекта состоялась 6 марта. По сюжету анимации любительница животных Мейбл переносится в тело робота-бобра, чтобы помешать местному мэру реализовать планы по застройке.
Действительно, в рецензиях «Прыгунов» называют одним из лучших проектов Pixar за последние десять лет со времен «Тайны Коко» (2017). Дело в том, что новые релизы студии проходили незамеченными или громко проваливались в прокате. Например, мультфильм «Элио» (2025), по информации СМИ, собрал в мире лишь $154 млн.
Согласно подсчетам аналитиков, на фоне крепкого старта «Прыгуны», на создание которых ушло $150 млн, принесут Pixar в общей сложности $500 млн. Это будет серьезным успехом для компании, которая в последние годы испытывала трудности с привлечением широкой аудитории к своим новым проектам из-за роста популярности стриминговых платформ и экономического кризиса, передает издание «The New York Times».
ПЕРСПЕКТИВЫ «ПРЫГУНОВ» В РОССИИ
В России новая лента студии Pixar вышла в неофициальный прокат 12 марта. По данным издания «Киноафиша», за один день после премьеры в рамках предсеансового обслуживания в РФ сборы анимации составили 15,6 млн рублей. И это без громкой рекламной кампании и широкого официального проката.
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН предположил, что мультфильм «Прыгуны» сможет очаровать российского зрителя, если проекту предоставят достаточно «экранов» в стране.
«Вопрос в количестве "экранов". Если оно будет достойным, то мультфильм, безусловно, сможет очаровать российского зрителя. Чаще всего в кино идут с семьей в выходные. Если кинотеатр будет предлагать этот мультфильм, то зрители заинтересуются. Думаю, постера будет достаточно, чтобы проект собрал деньги. Мультики у нас всегда хорошо зарабатывали, это детский контент. Тем более, конкуренции нет. Сказки (фильмы "Сказка о царе Салтане", "Царевна-лягушка 2" — прим. НСН), которые уже идут в прокате, явно не конкурент мультфильму от Pixar. В плане технологии мультфильмы такого формата мало кто делает. Безусловно, студия чуть сдала. Однако альтернатив по духу, качеству, визуальному исполнению все равно не будет. Есть альтернатива другого формата, но если хочется чего-то, как у Pixar, то это будет только у них. Думаю, новый мультфильм вернул веру в студию, но это не обещает, что и все следующие проекты будут успешными», - объяснил он.
Перспективы картины в прокате оценил и главный редактор издания «Cinemaplex» Рифат Фазлыев. Он считает, что аудитория «Прыгунов» будет расширяться постепенно.
«Новая работа Pixar очень похожа на мультфильм "Дикий робот", который также имел успех на зарубежном рынке, но популярность приходила к нему постепенно. "Прыгуны" покажут себя в таком же формате в России. При помощи сарафанного радио он покажет себя очень хорошо, учитывая, что в отечественном прокате сейчас в принципе отсутствуют какие-либо мультфильмы для семейной аудитории», - приводит его слова «Коммерсантъ».
Однако по словам автора канала «Вопросы со Скеллиге» Святослава Лецкого слишком впечатлительных детей картина может шокировать.
«Там есть мрачные моменты, в том числе убийства. Я понимаю, что для моей шестилетней дочки это было бы слишком», - сказал он.
НОВИНКИ PIXAR
Ранее стало известно, что в ближайшие годы Pixar выпустит сразу несколько новинок по вселенной культовых франшиз студии. Так, издание «The Wall Street Journal» писало, что в планах компании — создание полнометражной новинки по «Корпорации монстров». Детали нового проекта пока держатся в секрете. Режиссер, сюжет и временные рамки — неизвестны, но, по информации источника, студия уже начала официально работать над новым мультфильмом про монстров.
Первая часть франшизы Питера Доктера появилась на больших экранах в 2001 году, заработав в прокате более $500 млн. Приквел «Университет монстров» вышел в 2013 году и собрал еще больше — $743 млн. В 2021 году Disney выпустила сериал «Монстры за работой» по вселенной персонажей «Корпорации монстров». В 2024-м вышло продолжение проекта на платформе Disney+.
В начале марта также стало известно, что в 2028 году выйдет третья часть знаменитого мультфильма Pixar «Суперсемейка». Режиссером триквела стал Питер Сон. Актриса Холли Хантер, озвучивавшая героиню Эластику в первых двух мультфильмах, поделилась, что производство нового проекта начнется в марте 2026-го. Кроме того, известно, что в 2029 году Pixar собирается выпустить первый сиквел мультфильма «Тайна Коко».
Первая часть «Суперсемейки» вышла в 2004 году и собрала в мировом прокате свыше $631 млн. Премьера продолжения ленты состоялась через 14 лет, в 2018 году. Вторая картина собрала в мировом прокате свыше $1,2 млрд.
Между тем, самым кассовым релизом Pixar в России остается мультфильм «Душа». Это одна из последних лент студии, которая вышла в российский прокат официально. В 2021 году в РФ ее посмотрели около пяти млн зрителей. Сборы картины составили 1,29 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- КСИР: Иран впервые применил двухступенчатую ракету «Саджиль»
- Суд Швеции арестовал россиянина-капитана танкера Sea Owl I
- Хинштейн: Три человека ранены в Курской области в результате удара ВСУ
- Ефимов: На станции метро «Ватутинки» выполнена треть работ по «стене в грунте»
- Лучший за 10 лет: В РФ оценили перспективы новинки Pixar «Прыгуны»
- Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 850 человек
- «Акрон» вырвал ничью у «Ахмата» благодаря голу Дзюбы
- Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026
- Горнолыжник Алексей Бугаев принёс России восьмое золото Паралимпиады-2026
- Гражданка Узбекистана более 30 лет жила с паспортом СССР