Лучший за 10 лет: В РФ оценили перспективы новинки Pixar «Прыгуны»

ЛУЧШИЙ ЗА 10 ЛЕТ

Новый мультфильм анимационной студии Pixar «Прыгуны» стал хитом в кинотеатрах по всему миру. По предварительным итогам первых прокатных выходных только в США после релиза анимационная картина собрала около $60 млн, возглавив прокат.

Мировая премьера проекта состоялась 6 марта. По сюжету анимации любительница животных Мейбл переносится в тело робота-бобра, чтобы помешать местному мэру реализовать планы по застройке.

Действительно, в рецензиях «Прыгунов» называют одним из лучших проектов Pixar за последние десять лет со времен «Тайны Коко» (2017). Дело в том, что новые релизы студии проходили незамеченными или громко проваливались в прокате. Например, мультфильм «Элио» (2025), по информации СМИ, собрал в мире лишь $154 млн.