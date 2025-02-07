«Песни на подкорке»: Солист «Иванушек International» уверен в успехе мюзикла о группе

Композитор Игорь Матвиенко ранее заявил РИА Новости, что хочет создать мюзикл про группу «Иванушки International». По его словам, добрая музыка коллектива позволит представить историю, наполненную чистыми романтическими мечтами. Как рассказал Туриченко, идея о спектакле назревает не первый год.

«В прошлом году был фильм о фанатках, в этом году должны снимать сериал о группе, в котором уже сыграют нас, а мы сами не будем принимать в нем участие. Я в группе двенадцатый год, могу сказать, что идея мюзикла была давно. Сейчас Игорь Матвиенко после премьеры оперы «Князь Владимир» видимо решил все-таки, что мюзиклу быть. Я, как человек, который много лет сам работал в мюзиклах, этой новости очень рад. Надеюсь, для нас там тоже будут роли, однако, даже если нет, мюзикл в любом случае будет хорошим. Песни группы уже у всех на подкорке, все выросли на них», - заявил он.