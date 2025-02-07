«Песни на подкорке»: Солист «Иванушек International» уверен в успехе мюзикла о группе
Кирилл Туриченко рассказал НСН, что сам бы хотел принять участие в музыкальном спектакле, основанном на песнях коллектива.
На музыке «Иванушек International» выросло много поколений, потому мюзикл о коллективе обречен на успех, отметил в разговоре с НСН солист группы Кирилл Туриченко.
Композитор Игорь Матвиенко ранее заявил РИА Новости, что хочет создать мюзикл про группу «Иванушки International». По его словам, добрая музыка коллектива позволит представить историю, наполненную чистыми романтическими мечтами. Как рассказал Туриченко, идея о спектакле назревает не первый год.
«В прошлом году был фильм о фанатках, в этом году должны снимать сериал о группе, в котором уже сыграют нас, а мы сами не будем принимать в нем участие. Я в группе двенадцатый год, могу сказать, что идея мюзикла была давно. Сейчас Игорь Матвиенко после премьеры оперы «Князь Владимир» видимо решил все-таки, что мюзиклу быть. Я, как человек, который много лет сам работал в мюзиклах, этой новости очень рад. Надеюсь, для нас там тоже будут роли, однако, даже если нет, мюзикл в любом случае будет хорошим. Песни группы уже у всех на подкорке, все выросли на них», - заявил он.
Собеседник НСН также добавил, что мюзикл сможет привлечь аудиторию разного возраста.
«Если смотреть на историю появления мюзиклов в нашей стране, то это всегда были какие-то ремейки, франшизы. Это были французские, английские мюзиклы. Хорошо, что сейчас дошло до того, что мы используем нашу историю, нашу музыку. Уверен, что это будет иметь успех. «Иванушки International» - это ностальгия, группе 30 лет, на ней выросли целые поколения. Уверен, что мюзикл по «Иванушкам International» соберет больше, чем все остальные. На наши концерты ходят с детьми, потому что в репертуаре есть все, чтобы песни слушала вся семья. Поэтому, когда будет мюзикл, туда тоже придут зрители разного возраста», - пояснил Туриченко.
Ранее мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!» попал в Книгу рекордов России в номинации «Самый посещаемый мюзикл в России». Его посмотрели более 1,2 млн зрителей, а кассовые сборы составили 3,6 млрд рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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