Матвиенко: Группа «Иванушек International» может быть переименована

Российский композитор Игорь Матвиенко допустил изменение названия музыкального коллектива «Иванушки International», сообщает ТАСС.

Пять треков и два дуэта: Солист «Иванушек» рассказал о планах на будущее

Это связано с общественной дискуссией об ограничении использования иностранных слов. По его словам, группа может получить название «Иванушки». «Официально прошу не называть меня «продюсер» — я теперь художественный руководитель», — заявил он. Матвиенко предложил ввести дополнительный налог на использование англицизмов.

В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН/Анастасия Александрова
