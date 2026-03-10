Матвиенко: Группа «Иванушек International» может быть переименована

Это связано с общественной дискуссией об ограничении использования иностранных слов. По его словам, группа может получить название «Иванушки». «Официально прошу не называть меня «продюсер» — я теперь художественный руководитель», — заявил он. Матвиенко предложил ввести дополнительный налог на использование англицизмов.

В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

