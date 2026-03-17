Умные поглупеют: По какой технике ударят «белые списки» Минцифры
Первыми от «белых списков» пострадают умные гаджеты с сим-картами, сказал НСН Константин Подстрешный.
«Белые списки» Минцифры могут создать проблемы в работе тех устройств, которые обладают собственными сим-картами, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный. В зоне риска умные дома, системы безопасности с камерами слежения и прочая техника с прямым доступом к мобильному интернету.
Сценарий «белых списков» грозит массовым выходом из строя бытовой электроники. Умные телевизоры, роботы‑пылесосы, «умные» розетки, камеры и другая техника с удалённым управлением превратятся в бесполезные устройства. Причина в архитектуре интернета вещей: вся современная электроника привязана к зарубежным облачным серверам (Amazon, Google, Microsoft, китайским дата‑центрам). Через них идёт сигнал от смартфона к устройству. Поскольку эти провайдеры не попадут в государственные реестры разрешённых ресурсов, управлять домашней автоматизацией станет невозможно. Подстрешный рассказал, какая техника может лишиться части «умных» функций.
«В истории о ”белых списках” Минцифры речь идет про мобильный интернет. В первую очередь проблемы могут возникнуть у тех устройств, которые обладают собственными сим-картами: умные дома, системы безопасности с камерами слежения и прочая техника с прямым доступом к мобильному интернету. Если же ”белые списки” будут расширять на стационарный интернет, то сложности ждут многочисленные устройства на базе Android — от смартфонов до телевизоров и роботов-пылесосов. Эта операционная система очень тесно завязана с серверами Google. Если под ограничения начнут попадать они, то в таком случае часть умных функций на гаджетах перестанет работать. С колонками ”Алиса” все должно быть в порядке. Уж очень большой сегмент отечественного рынка им принадлежит», — сказал собеседник НСН.
По его словам, ни с какими ограничениями не столкнутся те устройства, которые работают на локальных серверах.
«В России много достаточно крупных компаний со своими брендами умных устройств. Эти компании либо уже держат сервера в России, либо без проблем могут это сделать. Дружественные китайские бренды, думаю, тоже смогут с нами договориться. Часть устройств, особенно мелких производителей, может уйти в ”серую” зону — все так же обращаться к своим серверам, но, например, через модифицированные роутеры. Спокойнее всего себя будут чувствовать обладатели таких устройств, которые работают на локальных серверах — на компьютере, который стоит дома или на работе», — добавил эксперт.
С 6 марта 2026 года в Москве возникли перебои с мобильной связью и интернетом — проблемы наблюдаются в центре, деловых кварталах и ряде спальных районов. На фоне сбоев москвичи вернулись к альтернативным способам связи: резко выросли продажи стационарных телефонов (+25%), раций (+27%) и пейджеров (+73%). Также в полтора раза увеличился спрос на Wi‑Fi‑роутеры.
Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в эфире НСН дал советы россиянам, чтобы не стать жертвой взлома умного телевизора. По его словам, необходимо приобретать технику известных марок, регулярно менять пароли и подключаться только к защищенным сетям.
