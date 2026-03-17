По его словам, ни с какими ограничениями не столкнутся те устройства, которые работают на локальных серверах.

«В России много достаточно крупных компаний со своими брендами умных устройств. Эти компании либо уже держат сервера в России, либо без проблем могут это сделать. Дружественные китайские бренды, думаю, тоже смогут с нами договориться. Часть устройств, особенно мелких производителей, может уйти в ”серую” зону — все так же обращаться к своим серверам, но, например, через модифицированные роутеры. Спокойнее всего себя будут чувствовать обладатели таких устройств, которые работают на локальных серверах — на компьютере, который стоит дома или на работе», — добавил эксперт.

С 6 марта 2026 года в Москве возникли перебои с мобильной связью и интернетом — проблемы наблюдаются в центре, деловых кварталах и ряде спальных районов. На фоне сбоев москвичи вернулись к альтернативным способам связи: резко выросли продажи стационарных телефонов (+25%), раций (+27%) и пейджеров (+73%). Также в полтора раза увеличился спрос на Wi‑Fi‑роутеры.

Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в эфире НСН дал советы россиянам, чтобы не стать жертвой взлома умного телевизора. По его словам, необходимо приобретать технику известных марок, регулярно менять пароли и подключаться только к защищенным сетям.

