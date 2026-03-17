Дерипаска предупредил о рисках для мировой экономики из-за цен на энергоносители

Обострение геополитических конфликтов и рост стоимости энергоносителей может привести к тому, что глобальная экономика рискует столкнуться с масштабным кризисом. Как пишет RT, об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

По его мнению, России уже сейчас следует готовиться к грядущим финансовым потрясениям. В качестве первоочередных мер Дерипаска предложил планомерное снижение ключевой ставки, поддержку бизнеса и отказ от искусственного сдерживания курса рубля.

«Конкурентоспособность частной российской экономики... нужно срочно восстанавливать. Как и планы по развитию России, которые нужно обновить», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Дерипаска заявил, что кабальная банковская реструктуризация ГК «Самолёт» приведёт к миллиардным потерям для бюджета и экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com // Алексей М
