Пираты и пустота: «Иванушки» с «Богатырями» не спасли киноиндустрию от летнего провала

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Главной новинкой июня многие считали мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига», однако ему не удалось повторить успех предыдущей серии «богатырской» франшизы. Если вышедший под новый год мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал более 1,1 млрд рублей, то сейчас ничего подобного не произошло. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев объяснил НСН, почему новые «Богатыри» собрали всего 126 млн рублей.

«Во-первых, этот мультфильм был очень быстро сляпан для того, чтобы хоть как-то заполнить дыры в репертуаре летнего периода. Очень хорошо, что он появился, дети могут посмотреть на любимых героев, но это мультфильм из ниоткуда, не имеющий никакой драматургической и сценарной подготовки. "Три богатыря", которые выходили на Новый год, - понятно, что это самое посещаемое время в кинотеатрах, что и дало ему возможность собрать те цифры, которые мы увидели. У летней версии "Богатырей" ни о каких миллиардах речь идти не может. Хорошо, что он есть, но каких-то рекордов ждать от него не приходится», - пояснил Исаев.

В итоге самыми кассовыми новинками июня стали комедия «Манюня: Приключения в Москве» (собрал 281 млн рублей. в том числе 244 млн за месяц), «Непослушники» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко (201 млн рублей) и британско-канадский мультфильм о котиках «10 жизней» (136 млн рублей).

При этом фильм «Тур с Иванушками», повествующий о приключениях трех фанаток легендарной поп-группы, несмотря на участие в нем самих музыкантов и светской львицы Агаты Муцениеце, за 12 дней в прокате заработал только 78 млн рублей.

«Хотелось бы, чтобы этот фильм зарабатывал больше, потому что он этого достоин. Бренд "Иванушек" - это большое культурное явление в нашей жизни», - говорил в этой связи Роман Исаев, высказав мнение, что аудитория фильма об "Иванушках" шире, чем у прогремевшего на всю страну сериала «Король и Шут».