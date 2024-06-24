«Посмотрят из вежливости»: В успехе экранизации романа «Война и мир» усомнились

Ранее сообщалось, что режиссер Сергей Урсуляк намерен снять многосерийный фильм «Война и мир» по роману Льва Толстого. При этом режиссер Сарик Андреасян также объявил о планах снять полнометражный фильм по роману-эпопее. Однако Шпагин уверен, что произведения Федора Достоевского намного больше подходят для экранизаций, поскольку эти романы более понятны современному зрителю.

«"Война и мир" - вещь культовая, но никто ее толком не читал, всех от нее тошнит, потому что учили еще в школе, чего делать не стоило. Это достаточно экзистенциальное произведение с лирическим началом, элитарная штука, не Достоевский или Шекспир. Андреасян уже показал как он снимает на примере «Евгения Онегина». Для него важнее всего красота на экране, правильность, психологию он не очень хорошо чувствует. Снимает для сегодняшнего зрителя, просто трендово. Что касается Урсуляка, он сам всегда говорит: «Будет одновременно пять фильмов по одному произведению сниматься – хорошо». По-моему, это отвратительно, говорит только о том, что мы ленивы и не любопытны, хватаемся за старые тренды. Мучаем их, как в театре, дело идет к этому и в кино. ﻿Берите лучше Достоевского, там все в коллизиях, но нет, обращаются к бренду», - заявил он.