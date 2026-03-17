Небольшие техцентры и шиномонтажи переезжают из спальных районов столицы в Подмосковье, узнал «Коммерсант FM». Причиной стала высокая конкуренция за подходящие помещения и рост арендных ставок. Валько отметил, что даже большие сетевые автосервисы столкнулись с рядом сложностей при работе в черте городов.

«Прогнозы неутешительны. В Советском Союзе при строительство жилых районов всегда учитывали необходимое количество СТО. Такие правила до сих пор существуют, их никто не отменял. Но застройщики возводят школы, детсады, создают инфраструктуру для жизни, но не учитывают автосервисы. К сожалению, неизбежен массовый уход автосервисов из городов. В будущем столичные автовладельцы будут ездить за МКАД и там обслуживать свои автомобили. Это большая беда не только для маленьких автосервисов, но и для больших сетей. Автосервисы же приносят налоги, создают рабочие места! Районные власти должны требовать у девелоперов сохранять автосервисы. Кто поедет за город? Вот вопрос! Мы же привыкли, что сервисы рядом — приехал, машину там оставил, домой вернулся на трамвае. Понятно, что улучшается общественный транспорт. Но куда же девать личные авто? Все говорит о том, что автомобиль — враг города», — сказал собеседник НСН.

Ранее генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко сказал НСН, что розничные цены на автозапчасти не снижаются, так как упал спрос, продавать дешевле невыгодно, а многие автобизнесы работают в кредит на фоне высокой ставки.

