«Слишком масштабно»: Создателям «Майора Грома» посоветовали снимать сериалы

В фильме «Майор Гром: Игра» слишком много персонажей и сюжетных веток, гораздо лучше перенести его в сериальную плоскость. Об этом НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Российский блокбастер «Майор Гром: Игра» собрал в прокате с 23 мая всего 530 млн рублей, свидетельствуют данные портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. И это - несмотря на прогнозы о миллиардных сборах. По мнению кинокритика, результат был бы гораздо более впечатляющим, если бы работа была выполнена в сериальном формате.