«Слишком масштабно»: Создателям «Майора Грома» посоветовали снимать сериалы
Основные просчеты создателей фильма «Майор Гром: Игра» — слишком масштабный сценарий и плохо очерченный главный злодей, сказал НСН Евгений Баженов (BadComedian).
В фильме «Майор Гром: Игра» слишком много персонажей и сюжетных веток, гораздо лучше перенести его в сериальную плоскость. Об этом НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Российский блокбастер «Майор Гром: Игра» собрал в прокате с 23 мая всего 530 млн рублей, свидетельствуют данные портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. И это - несмотря на прогнозы о миллиардных сборах. По мнению кинокритика, результат был бы гораздо более впечатляющим, если бы работа была выполнена в сериальном формате.
«Насколько результат провальный, сказать сложно, надо смотреть на бюджет картины. Этот фильм надо было расположить в сериальную плоскость, поскольку он большой, там очень много персонажей и сюжетных веток — настолько много, что хватит на сериал. Результат был бы отличным. Я, конечно, понимаю, что хочется заработать на кинопрокате, но для кино, по-моему, это слишком массивная штука. Сомневаюсь, что даже идеальный масштаб спас бы ситуацию — запихнуть столько персонажей в фильм не могут даже самые гениальные творцы. Слишком большой масштаб — главный просчет создателей. Можно было, конечно, поделить фильм на две части, но это тоже не самое удачное решение. Снять продолжение имеет смысл, но именно в сериальном формате», — сказал Баженов.
По мнению собеседника НСН, еще одним просчетом стало то, что в фильме плохо прорисован главный злодей — Сергей Разумовский.
«Интересно, почему так вышло, ведь создатели все время прислушивались к фанатам. Тогда понятен определенный негатив среди поклонников “Майора Грома”», — подытожил он.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что «Майор Гром: Игра» может собрать в прокате миллиард рублей, несмотря на отсутствие в России «культуры комиксов».
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