Найдено тело третьего ребёнка, пропавшего в подмосковном Звенигороде

Трагедия произошла 7 марта. В этот день 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и не вернулись. Тело одного из подростков нашли 11 марта, второго - 13 марта.

«Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль... Семьям будет оказана вся необходимая помощь», - отметил Иванов в своём Telegram-канале.

Ранее в Брянске в районе микрорайона Московский Бежицкого района дети провалились под лед на реке Десне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».