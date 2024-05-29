«От экшена до хоррора!»: Актриса Безрукова выступила за экранизацию сказок

Безрукова рассказала, что сама с удовольствием снимается в сказках, и готова еще поучаствовать в подобных проектах.

«Сказки – это прекрасно. Потому что детишки все время рождаются, подрастают, а сказки остаются. В русских народных сказках или в их стилизации невероятное количество смыслов. Это интересно, можно сделать совершенно фантастические «экшены». Потом, это семейное кино, оно всегда делает кассу. Я еще в юности снималась в сказках. Была такая сказка «Волшебный портрет» — первый русско-китайский проект, где я играла малахитовую фею. Я с радостью в любой роли снялась бы в сказке. Обожаю и анимированные фильмы, с радостью озвучиваю мультики. Мне кажется, что детского и подросткового кино должно быть больше. Недавно посмотрела художественный фильм «Каждый мечтает о собаке», думаю кассу соберет. Но дело в том, что это интересное, душевное и очень качественное кино, в котором превосходно играют дети. Рекомендую посмотреть», - поделилась Безрукова на презентации, посвященной международному фестивалю «КиноБраво».

При этом, фильмы по мотивам сказок могут быть сняты в совершенно разных стилях, а современные компьютерные технологии дают создателям фильмов свободу и простор для фантазии, отметила актриса.

«Дело в том, что есть невероятное количество сказочного материала, и кино можно делать в разных жанрах. Например, сказка «Крошечка-Хаврошечка» это фактически хоррор. Но можно делать и легкие фильмы. Например, посмотреть сказки писателя Роу и переснять с нынешними технологиями, сделать ремейк с красивыми артистами и с качественной графикой. Да ту же «Золушку»! », - предложила Безрукова.

Отвечая на вопрос о возможностях российского кино и его способности конкурировать с Голливудом, актриса заявила, что России просто нужно больше специалистов.