Сегодня в России наблюдается наглядная демонстрация суверенизации интернета, подобное происходит и в других странах, а вся мировая Сеть скоро будет поделена на национальные секторы, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.

Сценарий «белых списков» грозит массовым выходом из строя бытовой электроники. Умные телевизоры, роботы‑пылесосы, «умные» розетки, камеры и другая техника с удалённым управлением перестанут работать — превратятся в бесполезные устройства. Причина в архитектуре интернета вещей: вся современная электроника привязана к зарубежным облачным серверам (Amazon, Google, Microsoft, китайским дата‑центрам). Через них идёт сигнал от смартфона к устройству. Поскольку эти провайдеры не попадут в государственные реестры разрешённых ресурсов, управлять домашней автоматизацией станет невозможно. Подстрешный призвал россиян сильно не драматизировать.