«Останется в светлой памяти»: Россиян призвали забыть о безграничном интернете
Безграничный интернет останется в светлой памяти россиян, в жизни его больше не будет, сказал НСН Константин Подстрешный.
Сегодня в России наблюдается наглядная демонстрация суверенизации интернета, подобное происходит и в других странах, а вся мировая Сеть скоро будет поделена на национальные секторы, сказал НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Сценарий «белых списков» грозит массовым выходом из строя бытовой электроники. Умные телевизоры, роботы‑пылесосы, «умные» розетки, камеры и другая техника с удалённым управлением перестанут работать — превратятся в бесполезные устройства. Причина в архитектуре интернета вещей: вся современная электроника привязана к зарубежным облачным серверам (Amazon, Google, Microsoft, китайским дата‑центрам). Через них идёт сигнал от смартфона к устройству. Поскольку эти провайдеры не попадут в государственные реестры разрешённых ресурсов, управлять домашней автоматизацией станет невозможно. Подстрешный призвал россиян сильно не драматизировать.
«В первую очередь не нужно сильно драматизировать. Минцифры подчеркивает, что речь идет только о мобильном интернете. Перед нами наглядная демонстрация суверенизации интернета в нашей стране. Процесс этот идет не только у нас. Мировая сетевая паутина разделяется на национальные секторы. Те страны, которые не смогут обеспечить цифровой суверенитет, будут входить в информационные блоки, контуры которых будут повторять экономические блоки. Тот безграничный интернет, который мы все помним из нулевых, там и останется, в нашей светлой памяти», — сказал собеседник НСН.
С 6 марта 2026 года в Москве возникли перебои с мобильной связью и интернетом — проблемы наблюдаются в центре, деловых кварталах и ряде спальных районов. На фоне сбоев москвичи вернулись к альтернативным способам связи: резко выросли продажи стационарных телефонов (+25%), раций (+27%) и пейджеров (+73%). Также в полтора раза увеличился спрос на Wi‑Fi‑роутеры.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сказал в пресс-центре НСН, что предложения о переходе на пейджеры и таксофоны подтверждают, что интернет глубоко проник в жизнь современного человека.
Горячие новости
