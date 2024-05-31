Собственные фантазии и книги: Что вдохновляет россиян стать писателями
Порядка 76% россиян заявили, что их собственные фантазии вдохновили их на написание книг. Об этом говорится в исследовании литературной платформы «Литнет», результаты которого есть в распоряжении НСН.
Еще 60% авторов вдохновились книгами, которые читали. Родители и другие важные люди повлияли на желание стать писателем для 14% опрошенных, 4% вдохновили биографии известных писателей.
Говоря о книгах-вдохновителях, опрошенные авторы назвали «Гарри Поттер» (11%), «Властелин колец» (8%), «Волшебник Изумрудного города» (6%), «Три мушкетера» (3%) и «Таня Гроттер» (3%). В список книг, которые вдохновили россиян стать писателями также присутствуют «Мастер и Маргарита», «Гордость и предубеждение», Трилогия о Незнайке, «Капитанская дочка» и другие.
Кроме того, 64% опрошенных авторов считают, что детство имеет огромное значение для формирования литературных интересов и предпочтений, а 51% авторов признались, что использовали в своем творчестве идеи из детских произведений.
Топ авторов, которые вдохновляли людей стать писателями, возглавили Джоан Роулинг и Александр Дюма. Эти двух авторов отметили по 11% респондентов. Третье место занял Кир Булычёв (10%), следом идет Джон Толкин (9%), Жюль Верн (7%), а также Александр Пушкин (6%).
Организаторы опроса также заинтересовались, о чем обычно современные авторы писали в детстве. Самыми популярными темами детских произведений были магические существа и приключения с ними (42%) и сказочные миры и их обитатели (41%).
Ранее писатель Денис Драгунский на фоне возможного запрета книги «Вредные советы» писателя Григория Остера заявил «Радиоточке НСН», что с одной стороны, в России борются за самобытные русские ценности, а с другой – ведут себя как истеричная студентка из Принстона, которая не хочет читать «Анну Каренину», потому что там самоубийство.
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