Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Магаданской области
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Магаданской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
По данным ведомства, сейсмособытие зафиксировано в 45 километрах от Магадана в районе села Клепка на глубине 10 километров.
Как пишет RT, губернатор региона Сергей Носов заявил, что подземные толчки ощущались в Магадане и близлежащих населённых пунктах.
«Дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населённых пунктов», - указал он, добавив, что было дано поручение проверить состояние домов.
Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
