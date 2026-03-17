Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Магаданской области

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Магаданской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

По данным ведомства, сейсмособытие зафиксировано в 45 километрах от Магадана в районе села Клепка на глубине 10 километров.

Как пишет RT, губернатор региона Сергей Носов заявил, что подземные толчки ощущались в Магадане и близлежащих населённых пунктах.

«Дежурные службы проверяют системы жизнеобеспечения населённых пунктов», - указал он, добавив, что было дано поручение проверить состояние домов.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

