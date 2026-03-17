В ЕС заявили о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива
17 марта 202615:52
Евросоюз ведёт переговоры с Ираном по вопросу разблокировки судоходства в Ормузском проливе. Как пишет RT, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.
По его словам, обсуждение ведётся на дипломатическом уровне.
«И в наших интересах, в интересах Евросоюза сохранить Ормузский пролив открытым», — подчеркнул он.
Аль-Ануни добавил, что объединение не заинтересовано в «бесконечной войне».
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО не обсуждает возможность отправки кораблей в Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
