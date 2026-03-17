В ЕС заявили о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива

Евросоюз ведёт переговоры с Ираном по вопросу разблокировки судоходства в Ормузском проливе. Как пишет RT, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни.

СМИ: Европа опасается, что США передадут ей патрулирование Ормузского пролива

По его словам, обсуждение ведётся на дипломатическом уровне.

«И в наших интересах, в интересах Евросоюза сохранить Ормузский пролив открытым», — подчеркнул он.

Аль-Ануни добавил, что объединение не заинтересовано в «бесконечной войне».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО не обсуждает возможность отправки кораблей в Ормузский пролив, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
