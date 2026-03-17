Россиянам дали советы по покупке валюты

По его словам, в апреле ожидается рост сезонного спроса на валюту со стороны импортеров. Также доллар в качестве защитного актива может укрепить ситуация на Ближнем Востоке.

Эксперт отметил, что существуют прогнозы, в которых говорится о постепенном ослабление курса рубля на протяжении всего 2026 года. При этом они не являются гарантией, так как «подвержены влиянию множества факторов».

«Оптимальной стратегией может стать распределение сбережений между рублем, долларом США и, например, китайским юанем. Такой подход позволяет снизить негативное влияние колебаний валютных курсов», - указал Гафуров.

Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил «Радиоточке НСН», что учитывая цену нефти, ставки банков, санкции, оптимальный курс составляет 100-120 рублей за доллар.