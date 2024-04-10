«Мастер и Раскольников»: Булгаков и Достоевский оказались любимцами школьников

Любимыми произведениями российских школьников являются «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, сообщили НСН в сети книжных магазинов «Читай-город» со ссылкой на социологическое исследование, которое проводилось среди учеников 8-11 классов.

Эти книги выбрали по 19% опрошенных. В Топ-4 также попали «Отцы и дети» Ивана Тургенева (10%) и «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова (8%). Вместе с тем старшеклассники хотели бы убрать из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Муму» все того же Тургенева.

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65% опрошенных заверили, что им нравится, как в школе преподают литературу. Со своей стороны, недовольные жаловались на отсутствие общего языка с учителями, а также высказывали мнения, что литература не пригодится в жизни и ее можно заменить фильмами.

В свободное от учебы время российские школьники предпочитают зарубежную литературу, мангу, фэнтези и нон-фикш. В опросе приняли участие 650 учеников старших классов.

Исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин ранее говорил «Радиоточке НСН», что интерес к азиатским комиксом и так называемой YA-литературе (young adult), связан с импортозамещением, а не с тем, что подростки стали больше читать.

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ФОТО: РИА Новости
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