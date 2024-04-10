«Мастер и Раскольников»: Булгаков и Достоевский оказались любимцами школьников

65% опрошенных заверили, что им нравится, как в школе преподают литературу. Со своей стороны, недовольные жаловались на отсутствие общего языка с учителями, а также высказывали мнения, что литература не пригодится в жизни и ее можно заменить фильмами.

В свободное от учебы время российские школьники предпочитают зарубежную литературу, мангу, фэнтези и нон-фикш. В опросе приняли участие 650 учеников старших классов.

Исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин ранее говорил «Радиоточке НСН», что интерес к азиатским комиксом и так называемой YA-литературе (young adult), связан с импортозамещением, а не с тем, что подростки стали больше читать.

