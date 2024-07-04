Войтинский: Кино не должно решать проблемы страны, оно учит жить
Александр Войтинский заявил НСН, что люди ходят в кино для решения своих собственных проблем, а не страны в целом.
Кино помогает людям проживать сложные ситуации, оно не должно заниматься проблемами страны, заявил НСН режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский.
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о наличии в РФ списка «нерукопожатных деятелей культуры». По его словам, к такому списку можно отнести деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают политику государства. Он убежден, что проживающие в России могут открыто выражать свое несогласие с чем-либо, но делать это должны из любви к стране и с искренним желанием бороться с проблемами.
«Человечество еще не проснулось, не понимает, что такое искусство, что такое кино, что такое книги. Зритель выбирает, что смотреть и что читать, так работает рынок, не режиссер выбирает. Нет постановки вопроса, что нужно что-то исправлять в стране таким образом. Это немного все-таки порождение пропаганды», - заявил он.
По его словам, люди ходят в кино не для решения проблем страны, а для решения своих собственных ситуаций, которые можно прожить через искусство.
«Люди ходят в кино не для решения проблем, а чтобы прожить какую-то жизнь, увидеть то, что их трогает, что делает счастливым. В рабочие дни они что-то исправляют в стране, в своей профессии, а искусство сегодня про другое. Про вопросы про жизнь, что нам мешает быть счастливыми в семье, с детьми, с любимыми, мы пробуем прожить ситуации в кино, чтобы этому научиться. Вот, что такое искусство, страной никто не занимается в этом смысле», - подытожил собеседник НСН.
В искусстве не должно быть «нерукопожатных» людей, оценивать вклад человека нужно по его таланту, а также по любви зрителя, заявил ранее режиссер Александр Войтинский «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Shaman сообщил о блокировке своего канала на YouTube
- В России запустили аналог YouTube под названием «Платформа»
- Байден признал, что «облажался» во время дебатов с Трампом
- Дело жителя Твери, фиктивно зарегистрировавшего Исломовых, направили в суд
- Автомобиль с ехавшей в роддом семьей взорвался в Люберцах
- Следствие попросило смягчить меру фигуранту по делу экс-замглавы Минцифры
- Суд отправил сына миллионера под домашний арест за наезд на журналиста
- Суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова
- Певица Zivert вернется на сцену 5 сентября
- Путин заявил о возможном развертывании ракет средней и меньшей дальности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru