«Правда Козловского и ужас Андреасяна»: Догонит ли Россия Голливуд без цензуры

«Прежде всего, нужно построить индустрию производства и индустрию проката. Пока продюсеры зарабатывают на производстве, а государство дает безвозвратные деньги, мы останемся в роли догоняющих. В Америке построена индустрия, государство там не вкладывает деньги в кинематограф, а зарабатывает на нем деньги. В России же кинематограф тотально убыточен. Убытки исчисляются миллиардами рублей в год. Пока мы будем снимать по заказу патриотическое кино, которое никто не смотрит, или лепить бесконечные ремейки старых советских фильмов, мы так и останемся второсортной кинематографической державой. Тот же "Сто лет тому вперед" - это подделка американского фильма. Тот ужас, который творит Сарик Андреасян… Как могут два режиссера заявлять одновременно о съемках "Войны и мира"? У нас абсолютно нет индустрии», - заключил собеседник НСН.

Козловский отметил в эфире YouTube-шоу «GlumOFF», что является патриотом российской киноиндустрии, признав при этом, что «всё равно мы в роли догоняющих — всегда были и ещё долгое время будем». Он отметил в этой связи фильмы «Оппенгеймер» и «Барби», высказав мнение, что из-за цензуры невозможно было бы представить выход в России сериала «Карточный домик», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

