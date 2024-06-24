«Правда Козловского и ужас Андреасяна»: Догонит ли Россия Голливуд без цензуры
Безвозвратные деньги государства вредят кино, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров, призвав отказаться от съемок «заказных» фильмов и ремейков советских картин.
Один только отказ от цензуры не решит проблемы российского кино, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Актер Данила Козловский ранее заявил в одном из YouTube-шоу, что российская киноиндустрия еще долго будет отставать от американской. При этом в числе причин успехов голливудского кино он назвал отсутствие цензуры и возможность говорить почти на любую тему.
«Козловский прав. Они снимают очень много фильмов – от очень плохих до великих. А у нас цензура, к сожалению, мы еще и лишились большого количества кинематографистов, страну покинули Кирилл Серебрянников, признанные иноагентами Александр Роднянский и Роман Качанов, Александр Сокуров уехал в Армению. Плюс в России набирает огромную силу теневой, ворованный кинопрокат. При этом нельзя отдельно выдергивать цензуру, дело в построении индустрии. Нельзя говорить, что если убрать цензуру, все станет хорошо. Не станет», - пообещал Шнейдеров.
Он объяснил, что не так с российской киноидустрией.
«Прежде всего, нужно построить индустрию производства и индустрию проката. Пока продюсеры зарабатывают на производстве, а государство дает безвозвратные деньги, мы останемся в роли догоняющих. В Америке построена индустрия, государство там не вкладывает деньги в кинематограф, а зарабатывает на нем деньги. В России же кинематограф тотально убыточен. Убытки исчисляются миллиардами рублей в год. Пока мы будем снимать по заказу патриотическое кино, которое никто не смотрит, или лепить бесконечные ремейки старых советских фильмов, мы так и останемся второсортной кинематографической державой. Тот же "Сто лет тому вперед" - это подделка американского фильма. Тот ужас, который творит Сарик Андреасян… Как могут два режиссера заявлять одновременно о съемках "Войны и мира"? У нас абсолютно нет индустрии», - заключил собеседник НСН.
Козловский отметил в эфире YouTube-шоу «GlumOFF», что является патриотом российской киноиндустрии, признав при этом, что «всё равно мы в роли догоняющих — всегда были и ещё долгое время будем». Он отметил в этой связи фильмы «Оппенгеймер» и «Барби», высказав мнение, что из-за цензуры невозможно было бы представить выход в России сериала «Карточный домик», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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