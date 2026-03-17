Бюджет на попрошайничестве: Требования МВФ обрушили «вертикаль власти» на Украине
Без дополнительной поддержки Украина исчерпает бюджетные ресурсы уже к концу весны 2026 года, сказал НСН Владимир Олейник.
Украинские депутаты не торопятся принимать меры, которых от них ждет Международный валютный фонд (МВФ), поскольку ряд выдвинутых условий мгновенно вызовет недовольство граждан Украины, заявил в беседе с НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Верховная рада пока не приняла меры, необходимые для предоставления Украине дальнейшей помощи из пакета на 8,1 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, ситуация обеспокоила представителя МВФ на Украине Присциллу Тоффано. У депутатов Рады есть время до конца марта, чтобы принять необходимые законодательные поправки, но они саботируют голосования, так как эти меры крайне непопулярны среди населения.
При этом Украина в течение нескольких месяцев может лишиться средств, поскольку Венгрия и Словакия наложили вето на пакет кредитов Европейского союза на сумму более 90 миллиардов евро из-за спора о поставках нефти. Олейник подтвердил, что на Украине сложилась напряженная ситуация.
«Международный валютный фонд поставил условия, два из которых, на мой взгляд, невыполнимы. Ставят вопрос о введении налога (ПДВ) в отношении малого и среднего бизнеса. Второе, на чем настаивает МВФ – увеличить размер военного сбора до 5% и оставить его даже после завершения конфликта. Это вызовет возмущение граждан. Они настаивают на увеличении налогов для пополнения бюджета, хотя надо бы сократить хищения, коррупцию. Решение МВФ о выделении кредита – это сигнал для других, что с Украиной еще можно работать. Если МВФ не продолжает работу, это сигнал, что вы собираете деньги на страховку дома, который горит», - объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что многие украинские депутаты в текущей ситуации руководствуются личными интересами.
«Депутаты оказывают сопротивление. При этом уже 40-50 депутатов хотят сложить мандаты, такого не было никогда. Необходимые законодательные поправки уже вносились, но не удалось получить поддержки большинства. Есть время до конца марта. Правительство должно снова внести эти законы, но принять их, по сути, - высшая мера для депутата. Тема очень разогрета в обществе. Это уничтожение малого и среднего бизнеса, который уже работает в тени. На деньги, которые депутаты уже получили за свою коррупционную деятельность, они приобрели квартиры, домики за рубежом. За голосования в конвертах много денег давали. Таким депутатам надо бежать, разборки будут серьезные. Тенденция сложения мандатов наблюдается и на уровне областных и городских советов. Вся вертикаль власти буквально сыпется», - отметил Олейник.
По его словам, текущих финансовых ресурсов Украине хватит ненадолго.
«Ресурсы остаются на апрель-май. Дальше проблема. Евросоюз ищет вариант дать временный двухсторонний кредит на 30 миллиардов через северные страны-члены ЕС и прибалтов. Понятно, что у прибалтов денег нет, Брюссель даст деньги, а они перекредитуют. Но это не решит проблемы. Сегодня 60% украинского бюджета - один вид деятельности, попрошайничество. Но проблемы сегодня и в Европе, свободных денег нет», - сказал он.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия построят новый нефтепровод между двумя странами. Решение принято в условиях блокады нефтепровода «Дружба» со стороны Украины. Нефть из России не поступает по нефтепроводу «Дружба» на венгерские НПЗ с 27 января. В середине февраля поставки аналогичные поставки приостановились также в Словакию, напоминает «Радиоточка НСН».
