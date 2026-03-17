Бюджет на попрошайничестве: Требования МВФ обрушили «вертикаль власти» на Украине

Верховная рада пока не приняла меры, необходимые для предоставления Украине дальнейшей помощи из пакета на 8,1 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, ситуация обеспокоила представителя МВФ на Украине Присциллу Тоффано. У депутатов Рады есть время до конца марта, чтобы принять необходимые законодательные поправки, но они саботируют голосования, так как эти меры крайне непопулярны среди населения.

При этом Украина в течение нескольких месяцев может лишиться средств, поскольку Венгрия и Словакия наложили вето на пакет кредитов Европейского союза на сумму более 90 миллиардов евро из-за спора о поставках нефти. Олейник подтвердил, что на Украине сложилась напряженная ситуация.

«Международный валютный фонд поставил условия, два из которых, на мой взгляд, невыполнимы. Ставят вопрос о введении налога (ПДВ) в отношении малого и среднего бизнеса. Второе, на чем настаивает МВФ – увеличить размер военного сбора до 5% и оставить его даже после завершения конфликта. Это вызовет возмущение граждан. Они настаивают на увеличении налогов для пополнения бюджета, хотя надо бы сократить хищения, коррупцию. Решение МВФ о выделении кредита – это сигнал для других, что с Украиной еще можно работать. Если МВФ не продолжает работу, это сигнал, что вы собираете деньги на страховку дома, который горит», - объяснил он.