Минобороны: Средства ПВО за 5 часов уничтожили 123 украинских БПЛА
15 февраля 202619:31
Российские средства ПВО в период с 13:00 до 18:00 мск 15 февраля уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Минобороны уточнили, что дроны были ликвидированы над территорией Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областей, а также над Московским регионом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при подлете к Москве было сбито 18 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
