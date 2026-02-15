Минобороны: Средства ПВО за 5 часов уничтожили 123 украинских БПЛА

В Минобороны уточнили, что дроны были ликвидированы над территорией Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской и Владимирской областей, а также над Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при подлете к Москве было сбито 18 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».