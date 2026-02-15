Минобороны: Средства ПВО за 2 часа уничтожили 43 украинских БПЛА
15 февраля 202621:19
Российские средства ПВО в период с 18:00 до 20:00 мск 15 февраля уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Минобороны уточнили, что дроны были ликвидированы над территорией Брянской, Калужской, Тульской областей, а также над Московским регионом.
Ранее в Минобороны сообщили, что днем 15 февраля силы ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
