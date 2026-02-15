Богомаз: В Брянске и области нарушено тепло- и электроснабжение после атак ВСУ

По словам главы региона, атака вражеских БПЛА продолжается уже более 12 часов, уничтожено свыше 170 беспилотников.

«В Брянской области в результате удара по объектам энергетики в пяти муниципалитетах и частично в городе Брянске отсутствуют тепло и электричество», — написал губернатор.

Богомаз отметил, что сейчас специалисты приступили к восстановительным работам и подключению резервных мощностей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что днем 15 февраля средства ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».