Богомаз: В Брянске и области нарушено тепло- и электроснабжение после атак ВСУ

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область в пяти муниципальных образованиях и частично в самом Брянске нарушено электро- и теплоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Богомаз: ПВО более 12 часов отбивает атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область

По словам главы региона, атака вражеских БПЛА продолжается уже более 12 часов, уничтожено свыше 170 беспилотников.

«В Брянской области в результате удара по объектам энергетики в пяти муниципалитетах и частично в городе Брянске отсутствуют тепло и электричество», — написал губернатор.

Богомаз отметил, что сейчас специалисты приступили к восстановительным работам и подключению резервных мощностей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что днем 15 февраля средства ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

