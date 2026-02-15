Богомаз: В Брянске и области нарушено тепло- и электроснабжение после атак ВСУ
В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область в пяти муниципальных образованиях и частично в самом Брянске нарушено электро- и теплоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, атака вражеских БПЛА продолжается уже более 12 часов, уничтожено свыше 170 беспилотников.
«В Брянской области в результате удара по объектам энергетики в пяти муниципалитетах и частично в городе Брянске отсутствуют тепло и электричество», — написал губернатор.
Богомаз отметил, что сейчас специалисты приступили к восстановительным работам и подключению резервных мощностей.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что днем 15 февраля средства ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каллас: Страны ЕС не готовы назвать дату вступления Украины в объединение
- Минобороны: Средства ПВО за 2 часа уничтожили 43 украинских БПЛА
- Богомаз: В Брянске и области нарушено тепло- и электроснабжение после атак ВСУ
- Богомаз: ПВО более 12 часов отбивает атаки беспилотников ВСУ на Брянскую область
- Серия землетрясений произошла у Курильских островов
- Aurus Motors опровергла слухи о закрытии завода в Елабуге
- Минобороны: Средства ПВО за 5 часов уничтожили 123 украинских БПЛА
- СМИ: В Санкт-Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян
- СМИ: США потратили почти $3 млрд на захват Мадуро
- Нефтетанкер Tony под либерийским флагом врезался в причал в Усть-Луге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru